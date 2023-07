Le attuali condizioni meteo sono estreme. Nonostante alcuni possano apprezzare queste temperature elevate, è importante sottolineare che si tratta di un fenomeno anomalo e potenzialmente dannoso per la salute. Nei giorni a venire, il termometro supererà i 40 gradi in molte località lungo la costa adriatica, nel sud e nelle isole maggiori, raggiungendo in alcuni casi i 45 gradi.

Stiamo parlando di temperature eccezionalmente alte, che non hanno nulla a che vedere con l’estate mediterranea, che sembra sempre più un ricordo lontano. Il nostro organismo non è abituato a sopportare un calore così intenso e particolarmente umido.

Le notti tropicali: calde e difficili

Le temperature notturne

Il caldo intenso si fa sentire soprattutto di sera e di notte, in particolare nelle zone costiere dove le temperature non diminuiscono come nelle aree interne e montuose, senza considerare il centro delle grandi città. Nelle prossime notti, le temperature potrebbero rimanere intorno ai 27-29 gradi in diverse città costiere del sud e delle isole maggiori, con alti livelli di umidità. In altre parole, l’aria sarà pesante anche dopo il tramonto, con livelli di umidità molto elevati.

Quando torneremo a respirare? Ecco la risposta

La durata dell’ondata di calore

Dovremo aspettare ancora molti giorni, non ci sono dubbi. Il caldo sarà intenso e soffocante per tutta la seconda metà di Luglio, e potrebbe protrarsi anche nella terza decade. Solo alla fine del mese si cominciano a vedere segnali di cambiamento, che potrebbero allontanare questa ondata di calore africana e farci tornare a vivere con più serenità.

Il ritorno del fresco

Come spesso accade in questi casi, il Nord Italia sarà il primo a beneficiare di un cambiamento. Intorno al 20-21 Luglio potrebbe verificarsi un cambiamento radicale. Se le previsioni saranno confermate, l’aria fresca dovrebbe arrivare, accompagnata da temporali, anche al Centro e al Sud Italia (con pochi fenomeni) tra il 22 e il 23 Luglio. La tendenza meteo rimane interessante e merita di essere analizzata: vi invitiamo a seguirci ogni giorno!

In conclusione, stiamo vivendo un periodo di caldo estremo e anomalo, con notti tropicali e temperature che superano i 40 gradi in molte località. Dovremo aspettare ancora qualche giorno prima di vedere un cambiamento, ma le previsioni indicano un possibile ritorno del fresco verso la fine del mese. Continuate a seguirci per aggiornamenti sulla situazione meteo.