Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo instabili, l’alta pressione sembra essere tornata a consolidarsi sulla nostra penisola. Tuttavia, come precedentemente previsto, questa situazione potrebbe ancora essere incerta, in particolare nelle regioni centro-settentrionali.

Le correnti occidentali atlantiche continueranno a influenzare il clima della penisola. Queste correnti avranno l’effetto di mitigare il calore nei prossimi giorni, ma potrebbero anche causare alcuni temporali, principalmente nelle regioni del Nord-Est e occasionalmente nelle aree centrali, soprattutto nelle vicinanze delle montagne.

Si prevede che il caldo rimarrà entro i limiti normali, o almeno vicino alle medie stagionali, fino a Giovedì 6, senza particolari eccessi.

Il ritorno dell’Anticiclone Africano

Le previsioni indicano un possibile cambiamento nel periodo successivo. A partire dal 7-8 Luglio, l’Anticiclone Africano sembra intenzionato a espandersi più a nord-est, coinvolgendo più intensamente la penisola e portando stabilità e un aumento progressivo delle temperature. Questa è la tendenza indicata dai principali modelli di previsione.

Caldo potenzialmente intenso

Il calore potrebbe tornare ad essere molto forte, inizialmente sulle Isole Maggiori e nelle aree interne tirreniche, ma progressivamente anche nel resto d’Italia, compreso il Nord, in particolare verso il fine settimana e l’inizio della settimana successiva (9-10 Luglio).

Temperature in aumento

È ancora presto per discutere in dettaglio le temperature che raggiungeremo, ma se la previsione sarà confermata, dovremo sicuramente affrontare giornate molto calde, con temperature superiori ai 34-35 gradi, un’afa crescente e probabilmente anche una notevole quantità di sabbia che renderà i cieli, soprattutto del Centro-Sud, grigiastri e velati, proprio come è accaduto con l’ultima ondata di caldo africano nel mese di Giugno.

Conclusione

In conclusione, dopo un periodo di instabilità, l’alta pressione sembra essere tornata sulla nostra penisola. Tuttavia, le previsioni indicano un possibile ritorno dell’Anticiclone Africano, che potrebbe portare un aumento significativo delle temperature. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sul meteo.