Recentemente, abbiamo iniziato a discutere le previsioni meteo climatiche per Agosto 2023. Abbiamo dato priorità alle teorie proposte dai principali centri di calcolo internazionali, evidenziando la tesi modellistica dominante.

Osservazioni e conferme

Abbiamo poi messo in risalto un’analisi che avevamo condotto alcuni mesi fa, basata sull’osservazione continua di pattern climatici noti. Questa osservazione ha solo rafforzato la nostra convinzione del rischio di un’estate estremamente calda. Alcuni critici hanno espresso dubbi iniziali, ma ora, di fronte all’attuale ondata di calore, anche i più scettici hanno dovuto riconoscere che la situazione attuale è ben lontana dalla normale stagionalità.

Proiezioni per l’ultimo periodo estivo

È ora necessario concentrarsi sull’ultimo periodo estivo, che è probabilmente il più rilevante, dato che in Agosto milioni di italiani (e non solo) saranno in vacanza. Le proiezioni modellistiche indicano un mese fortemente influenzato dalla presenza dell’anticiclone africano. Un mese in cui le temperature potrebbero frequentemente superare le medie stagionali.

Previsioni per Agosto 2023

Temporali violenti e decadimento prematuro della stagione

È possibile che si verifichino temporali particolarmente violenti, soprattutto nella seconda metà del mese, quando la stagione potrebbe iniziare a mostrare segni di decadimento prematuro. Siamo convinti di questa tesi, che avevamo presentato tempo fa. L’anticiclone africano potrebbe farci soffrire molto nella prima metà del mese, mentre nella seconda metà le prime perturbazioni atlantiche potrebbero raggiungere il nostro territorio, causando fenomeni altrettanto intensi.

Una possibile fine anticipata dell’estate

Quest’anno, siamo propensi a credere che l’estate potrebbe effettivamente terminare in anticipo, o almeno in modo problematico. Le proiezioni meteo per Agosto 2023 indicano un mese di estremi, con un anticiclone africano dominante e la possibilità di temporali violenti e un decadimento prematuro della stagione.

In conclusione, le proiezioni meteo per Agosto 2023 indicano temperature parecchio alte, spesso superiori alle medie del periodo nella prima metà del mese, seguite da una seconda parte più turbolenta con fenomeni violenti.