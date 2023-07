Il meteo di Luglio 2023: un mese di estremi

Il meteo di Luglio 2023 si preannuncia come un mese di estremi. Dopo un inizio di mese caratterizzato da fenomeni violenti, si è verificata una drastica ondata di calore. Nonostante qualche temporale previsto al Nord, il clima di questo mese sembra essere già compromesso.

Analisi del meteo di Luglio 2023

Il mese di Luglio 2023 sembra essere un esempio tipico del clima degli anni Duemila. Dopo un Giugno moderatamente fresco e piovoso, l’Estate sembrava essere iniziata in modo tranquillo. Tuttavia, la stabilità atmosferica tanto attesa è arrivata con forza, portando con sé un’ondata di calore intensa.

Compromissione del periodo centrale dell’Estate

Queste condizioni meteo stanno influenzando negativamente il periodo centrale dell’Estate. Come spesso accade, si passa rapidamente da un estremo all’altro: da temporali violenti con grandine a caldo intenso, seguito da possibili fenomeni estremi.

Un’estate di estremi

Il trimestre estivo sta diventando sempre più estremo, come abbiamo già evidenziato in precedenti articoli. Non esiste più l’Estate ideale, caratterizzata da temperature gradevoli, cieli azzurri, afa quasi assente e rovesci temporaleschi sporadici. La nuova normalità è dominata dall’anticiclone africano, che porta temperature elevate, notti opprimenti e un clima irrespirabile sulle coste.

Impatto sulle abitudini quotidiane

L’unico sollievo dal caldo è rappresentato dalla possibilità di recarsi in medio alta montagna. Le città diventano quasi invivibili e anche la permanenza al mare può risultare pesante. Nonostante la possibilità di rinfrescarsi in acqua, l’umidità notturna rende difficile il riposo.

La nuova normalità

La nuova normalità è caratterizzata da un clima estremo, con temperature elevate anche durante la notte. Questo comporta sudore anche in abiti estivi e difficoltà nel riposo a causa dell’elevata umidità. Purtroppo, non sembra che ci siano prospettive di miglioramento nel futuro.

Prospettive future

Nonostante le speranze di un cambiamento positivo, siamo abbastanza certi che la situazione andrà sempre peggio. Questa è la nuova normalità a cui dobbiamo abituarci, con tutte le difficoltà che comporta.

In conclusione, il meteo di Luglio 2023 è un esempio di come il clima stia diventando sempre più estremo, con un impatto significativo sulla vita quotidiana. Le prospettive future non sembrano incoraggianti, con un’ulteriore peggioramento delle condizioni meteo previsto.