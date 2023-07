Il quesito più ricorrente in questo periodo è il seguente: agosto 2023 come luglio? Rispondere non è facile, anzi potrebbe esserlo qualora si tagliasse come si suol dire la testa al toro dicendo “sì”, condizioni climatiche saranno le medesime.

L’altra domanda però è la seguente: come si fa ad affermare qualcosa del genere? Ricorderete una nota pubblicità nella quale si affermava “ti piace vincere facile”, ecco in questo caso è la stessa cosa perché basterebbe dirvi che l’anticiclone africano si piazzerà le nel Mediterraneo e via, tutto finirebbe.

Sì, purtroppo il rischio che ciò possa capitare è concreto, inutile girarci attorno o nascondersi dietro un dito. Diciamo che l’anticiclone africano potrebbe picchiare duro soprattutto nella prima metà di agosto, mentre successivamente potrebbe un attimino tirare i remi in barca (sarebbe anche ora).

Bene, appurato che questo tipo di struttura potrebbe dominare la scena anche il prossimo mese ci si potrebbe domandare (giustamente) se sarà in grado di portare altro caldo record. Purtroppo dobbiamo dirvi sì, potrebbe essere in grado di farlo perché proprio nel mese di agosto l’alta pressione subtropicale raggiunge la piena maturità.

La quantità di calore che si sta accumulando sul Nordafrica è qualcosa di abnorme, pertanto il rischio che altre furiose ondate di calore possano colpire le nostre regioni sarà alto se non altissimo.

Per un cambiamento della circolazione, cambiamento però degno di questo nome, molto probabilmente dovremo attendere la seconda metà di agosto quando l’estate potrebbe iniziare i primi segnali di cedimento. Segnali questa volta prematuri, segnali che potrebbero lanciare qualche indicazione anche su come potrebbe essere il prossimo autunno ovvero una stagione autunnale decisamente turbolenta per tutta una serie di motivi che andremo poi a trattare in altre sedi.