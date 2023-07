Sono ore di intensa fibrillazione meteo climatica… Già, siamo ormai a ridosso di un’ondata di caldo africano che potrebbe davvero far cadere dei record di caldo.

Diciamo subito che in questo momento è inutile guardare le previsioni automatiche, ovvero guardare quelle previsioni che vi dicono quanti gradi di temperatura massima potremmo avere questo o quel giorno. È inutile per un semplice motivo: le condizioni meteo climatiche potrebbero influire notevolmente sull’andamento termico.

Nonostante sia inutile guardare queste previsioni dobbiamo dirvi che le preoccupazioni che stanno emergendo nelle ultime ore hanno ragion d’essere. Preoccuparsi del meteo che verrà è lecito, ondata di calore infatti rischia realmente di farci soffrire enormemente soprattutto coloro i quali hanno patologie che in queste occasioni possono creare dei grattacapi.

Dobbiamo aggiungere anche un altro elemento di riflessione, ovvero che spesso e volentieri gli approfondimenti meteo che si trovano in rete tendono ad esaltare determinati accadimenti o se preferite attendono ad estremizzarli all’inverosimile. Stavolta no, stavolta bisogna realmente preoccuparsi.

In molti ci state chiedendo quali potrebbero essere le cause scatenanti di un’ondata di caldo così potente, se avrete modo e pazienza per seguirci alcuni dei prossimi editoriali saranno dedicati proprio ad una delle cause che a detta di tutti gli esperti potrebbe scatenare anche altre ondate di caldo.

Possiamo anticiparvi che si sta parlando di un fenomeno molto conosciuto, il cosiddetto El Nino. Fenomeno che si sta riproponendo sulla scena mondiale dopo circa sette anni di assenza, fenomeno che preoccupa non poco gli esperti tant’è che la stessa organizzazione meteorologica mondiale ritiene che nei prossimi anni si possano battere frequentemente record di caldo planetari.