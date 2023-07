Nel 2023, le proiezioni meteo prevedono un’estate di calore straordinario, con temperature che potrebbero raggiungere e superare i 45 gradi in molte regioni italiane. Questo fenomeno non è inedito, infatti, chi ha vissuto l’estate del 1983 ricorda un calore intenso e straordinario, sia per la sua intensità che per la sua durata.

Già il 17 luglio di quest’anno sono stati registrati 46 gradi in Sardegna e 45 in Sicilia, ma siamo solo all’inizio della fase più calda. Caldo record poi il 19 luglio, con valori diffusamente sopra i 40 gradi in varie località.

Ritorno al Passato: L’Estate del 1983

Le estati di qualche decennio fa erano notevolmente diverse da quelle attuali. L’estate del 1983, in particolare, è ricordata per il suo calore intenso e prolungato, un fenomeno che non si è più verificato nemmeno nell’estate torrida del 2003. Tuttavia, le proiezioni meteo attuali indicano temperature per i prossimi giorni che potrebbero superare la normale scala di estremità a cui siamo abituati.

Il Calore Estremo del Luglio 1983

L’ondata di calore estremo del luglio 1983 raggiunse proporzioni davvero bibliche, colpendo l’Italia e parte dell’Europa Centrale. Verso la fine della seconda decade del mese, una massa d’aria terribilmente calda, schiacciata dall’alta pressione di matrice nord-africana, investì l’Italia a partire dalla Sardegna.

La Sardegna: Epicentro del Calore Estremo

La Sardegna fu la regione più colpita da questa ondata di calore. In particolare, a Capo San Lorenzo, sulla costa est, la temperatura subì un’impennata da +30°C del primissimo pomeriggio a +47°C in un paio d’ore. Il 22 luglio, forse la giornata più rovente, ad Alghero Fertilia furono misurati +41,8°C, a Cagliari Elmas +43,7°C e su Carloforte +39,2°C, tutti record assoluti.

Il Calore si Estende al Resto d’Italia

La calura non risparmiò il resto d’Italia, durando due settimane e attenuandosi solo all’inizio di agosto. Le temperature mediamente si attestavano sui +43/45°C nelle zone interne per le massime, e spesso non scendevano sotto i +30°C per le minime. Oltre alla Sardegna, le regioni centro-settentrionali d’Italia furono le più colpite, mentre il Sud fu risparmiato in parte.

Record di Calore in Tutto il Paese

Il 26 luglio fu uno dei giorni più roventi, con record di temperatura massima assoluta in diverse città: Firenze Peretola +42,6°C, l’Osservatorio Ximeniano di Firenze +41,6°C, Arezzo San Fabiano +41,5°C e Paganella +25,0°C. A Roma Urbe si toccarono 40°C, così come a Pescara ed Ancona Falconara +40,5°C. Su Bologna il termometro si fermò a +39,6°C il 29 luglio.

Il Calore Persiste: Possibili Picchi Fino a 48 Gradi

Le proiezioni meteo attuali indicano la possibilità di picchi di calore fino a 48 gradi, un fenomeno simile a quello del 1983. Questo ci ricorda che, nonostante ci stiamo abituando a estati sempre più calde, il clima può ancora riservarci sorprese.

In conclusione, l’estate del 2023 potrebbe essere caratterizzata da un calore eccezionale, simile a quello dell’estate del 1983. Le proiezioni meteo indicano temperature molto elevate, con possibili picchi fino a 48 gradi. Sarà importante monitorare la situazione e adottare le necessarie precauzioni per affrontare il caldo estremo.