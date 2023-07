Nel corso del fine settimana, l’ultimo di luglio, abbiamo evidenziato costantemente come i vari modelli di previsione avessero nettamente anticipato i tempi di quella che possiamo definire a tutti gli effetti una svolta meteo importantissima.

Definirla svolta molto probabilmente significa sminuire quello che a livello termico sarà un vero e proprio ribaltone, infatti con l’arrivo di aria fresca di matrice atlantica (sostenuta da un incremento della ventilazione occidentale) le temperature scenderanno velocemente e in modo impressionante.

Tenendo conto che attualmente stiamo registrando gran parte d’Italia abbondanti anomalie termiche positive, localmente addirittura superiori a 15 °C, quello che ci aspetta nella fase centrale di questa settimana sarà un vero e proprio shock termico. Infatti in men che non si dica si tornerà ovunque in linea con le medie stagionali.

Ci sembrerà un clima fresco, invece comunque sia non si potrà certo affermare che sarà fresco o meglio lo sarà perché la ventilazione sostenuta ci darà questa sensazione.

Un po’ tutti vi state domandando quanto durerà questa fase, una domanda che in virtù di quanto stiamo vivendo in questo mese di luglio è assolutamente giustificata e giustificabile. Quello che più possiamo dire è che nel corso del prossimo weekend molto probabilmente si riaffaccia era un po’ di caldo, anzi diciamo che farà caldo ma se raffrontato a quello che ha caratterizzato gran parte dell’andamento mensile sarà una bazzecola.

Altri importanti novità dovrebbero subentrare nel corso della prima settimana di agosto, infatti a quanto pare ondulazioni più o meno pronunciate di matrice atlantica potrebbero transitare sulle nostre regioni intervallando picchi di caldo a vivaci rinfrescate e queste ultime potrebbero associarsi anche delle ondate temporalesche non indifferenti.