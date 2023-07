Il meteo estivo insalubre sta carburando sempre di più, con un aumento delle temperature e condizioni climatiche sempre più estreme. L’immagine di un’estate mediterranea gradevole, caratterizzata dall’anticiclone delle Azzorre che assicurava un clima stabile e soleggiato, ma con caldo senza eccessi, sembra essere un lontano ricordo. Al suo posto, abbiamo l’alta pressione africana che porta con sé un calore intenso e duraturo.

Le Nuove Condizioni Climatiche

Le Alte Pressioni: Nuovi Giganti del Clima

Sebbene “giganti” non sia un termine scientifico, rappresenta efficacemente la situazione attuale. Stiamo vivendo nuovi livelli di alta pressione, con isoterme e temperature che una volta erano inimmaginabili. Non è solo l’intensità del calore che è preoccupante, ma anche la sua durata, persistenza e frequenza. Questa è la nuova normalità a cui dobbiamo abituarci. Avremmo dovuto intervenire molto tempo fa, riducendo le emissioni di gas serra e promuovendo le energie rinnovabili. Ora, possiamo solo cercare di limitare i danni, ma stiamo pagando il prezzo delle azioni di 40-50 anni fa. Le generazioni future saranno quelle a soffrire di più, con estati sempre più torride.

Le Proiezioni Meteo del Futuro

Le proiezioni meteo a lungo termine, su scala decennale, non lasciano spazio a dubbi. L’aumento inarrestabile delle temperature renderà i prossimi trimestri estivi sempre più insopportabili. Ondate di calore più frequenti, più intense, durature ed estese coinvolgeranno l’intero bacino del Mediterraneo, senza risparmiare l’Italia. Le temperature potranno superare regolarmente i 30 gradi da Maggio a Settembre, raggiungendo i 40 gradi in Luglio e Agosto. Le notti con temperature minime di 28-30 gradi diventeranno sempre più frequenti nelle grandi città. Dobbiamo prepararci a questo scenario difficile e ricordare che gran parte di ciò è dovuto alle nostre azioni passate.

Siamo alla vigilia di un caldo storico

Ciò che emerge dalle molteplici proiezioni meteorologiche è l’imminente arrivo di un caldo di proporzioni spropositate. Definire un fenomeno estremo del clima è complesso, così come affidarsi a previsioni precise. Ciò che vediamo, però, sono previsioni di temperature allarmanti, con vastissime aree della Penisola, Sardegna e Sicilia dove i valori superano i 40°C e raggiungono, e in alcuni casi oltrepassano, i 45°C. Non ci resta molto tempo prima di affrontare uno dei vari picchi estremi previsti.

Queste sono delle stime di temperature massime estreme nei prossimi giorni:

Sanluri, Catania 47°C

Olbia, Villacidro 46°C

Foggia 45°C

Matera, Nuoro, Benevento, Cosenza, Iglesias 44°C

Terni, Caltanissetta, Carbonia, Catanzaro, Cagliari 43°C

Firenze, Sassari, Reggio di Calabria, Oristano, Tortolì, Caserta, Lanusei 42°C

Arezzo, Frosinone, Tempio Pausania, Lecce, Siracusa, Messina, Ragusa, Roma, Viterbo, Agrigento, Avellino, Prato, Taranto, Ascoli Piceno, Latina, Andria, Palermo, Enna 41°C

Crotone, Siena, Pistoia, Perugia, Barletta, Salerno, Rieti 40°C

Brindisi, L’Aquila, Potenza, Chieti, Bari, Forlì, Teramo, Trani, Isernia, Modena, Grosseto, Parma, Reggio nell’Emilia 39°C

Bologna, Campobasso, Macerata, Vibo Valentia, Cesena, Ferrara, Ravenna 38°C

Lucca, Padova, Rovigo, Napoli, Alessandria, Cuneo, Urbino, Trapani, Vicenza, Pavia, Trieste 37°C

Cremona, Mantova, Piacenza, Asti, Torino, Pordenone, Verona 36°C

Lodi, Treviso, Gorizia, Massa, Milano, Trento, Pescara, Pisa, Brescia, Vercelli 35°C

Monza, Udine, Carrara, Rimini, Lecco, Verbania, Ancona, Bolzano, Como, Fermo, Novara, Bergamo 34°C

La Spezia, Livorno, Aosta, Pesaro, Venezia 33°C

Genova, Varese, Savona, Sondrio, Imperia 32°C

Biella 31°C

Belluno 30°C

Il Futuro del Meteo Estivo

Adattamento alle Nuove Condizioni Climatiche

Di fronte a queste prospettive, l’unica opzione che ci rimane è adattarci. Dobbiamo fare tutto il possibile per limitare ulteriori danni, promuovendo l’uso di energie rinnovabili e riducendo le emissioni di gas serra. Dobbiamo anche prepararci a vivere in un clima più caldo, adottando misure per proteggerci dal calore eccessivo e garantire la nostra sicurezza e benessere.

Responsabilità e Azioni Future

È importante ricordare che la situazione attuale è in gran parte il risultato delle nostre azioni passate. Per molti anni, abbiamo ignorato i segnali di allarme e ora stiamo affrontando le conseguenze. Tuttavia, non è troppo tardi per agire. Possiamo ancora fare la differenza, limitando le emissioni di gas serra e promuovendo l’uso di energie rinnovabili. Le decisioni che prendiamo oggi avranno un impatto sul meteo del futuro.