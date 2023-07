Nelle ultime settimane c’è capitato di leggere di tutto e di più… Abbiamo letto tantissime inesattezze così come abbiamo letto tantissime critiche a chi provava a spiegare le condizioni meteo climatiche.

Condizioni meteo climatiche che hanno alterato la percezione di tantissime persone, allo stesso tempo hanno anche alterato l’umore perché chi soffre di patologie legate alle condizioni meteorologiche aveva tutte le ragioni di questo mondo. Definire tale scenario “strano” effettivamente ci sta, infatti più passano gli anni più ci stiamo rendendo conto che la situazione sta peggiorando.

Più passano gli anni più le ondate di caldo sono terrificanti, sia in termini di intensità che in termini di durata. Per quanto riguarda la durata non possiamo certo fare paragoni con il 2003, però per quanto riguarda l’intensità assolutamente sì perché i valori raggiunti quest’anno in molte zone d’Italia non si erano mai visti.

Anche nelle ultime ore sono stati abbattuti record termici che duravano da tantissimo tempo, ad esempio in Sicilia. Chissà che nelle prossime ore poi non tocchi nuovamente alla Sardegna e ad altre zone del sud Italia dove la bolla rovente sta letteralmente esplodendo.

Fortunatamente, vi sarà sicuramente capitato di leggere qualche nostro approfondimento, il quadro meteorologico sta per cambiare profondamente. Un cambiamento che dal punto di vista delle temperature sarà sicuramente gradito, mentre per quanto riguarda il rischio precipitazioni si dovrà prestare molta attenzione perché su alcune aree dello stivale potrebbero scatenarsi violenti temporali.

Ecco, anche temporali hanno rappresentato sicuramente un elemento che porta molte persone a considerare questo tipo di tempo “strano”. Non perché temporali non ci siano sempre stati nel corso dell’estate, però diciamocelo chiaramente: così violenti difficilmente si erano visti. Soprattutto difficilmente si erano viste grandinate tanto devastanti come quelle che si sono verificate in alcune aree del Nord Italia.

Bene, il fatto che il meteo sia strano in questo mese di luglio ci deve comunque far riflettere ma soprattutto deve destare un po’ di preoccupazione per quello che poi sarà l’andamento della stagione autunnale.