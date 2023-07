Beh, a meno che le condizioni meteo climatiche non riservino altri colpi di scena nel corso dell’ultima decade del mese (cosa che non escludiamo a priori) stiamo andando incontro ad un periodo veramente pesante.

Nelle prossime ore l’anticiclone africano si imporrà sul Mediterraneo centrale, rompendo definitivamente gli indugi dopo quella temibile sortita di breve durata che colpì le nostre regioni nel mese di giugno. Ora però si fa veramente sul serio, ora sta per imporsi con forza e difficilmente lascerà la preda.

La situazione è chiara: il caldo sarà veramente atroce. Tra l’altro rispetto a qualche giorno fa i vari modelli di previsione ci dicono che altissime temperature ci terranno compagnia per tutta la prossima settimana e nel corso del terzo weekend di luglio potrebbero subentrare termiche anche più elevate.

La bolla d’aria rovente sahariana potrebbe infatti collocarsi sulle nostre regioni meridionali e tra le due isole maggiori, portando le temperature su livelli assurdi.

Inutile dirvi che le previsioni inerenti il quadro termico sono veramente allucinanti, infatti le massime potrebbero spesso e volentieri superare quota 40 °C ma in alcuni casi come già vi abbiamo detto nei giorni scorsi i picchi potrebbero arrivare a quota 45 °C se non addirittura superare tale soglia.

Altro problema sarà rappresentato dall’umidità, infatti la persistenza della bolla d’aria rovente non farà altro che caricarsi di vapore acqueo pescato dai mari circostanti le nostre regioni. Sapete che cosa significa? Beh, molto semplicemente che il caldo inizialmente torrido diventerà purtroppo afoso.