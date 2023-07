Peggio di così molto probabilmente non si può fare, anche se quando parliamo di condizioni meteo climatiche estive bisogna andarci piano. Ricordiamo ancora un editoriale durante il quale vi dicemmo che al peggio non c’è mai fine, un editoriale durante il quale evidenziammo il rischio di potenti ondate di calore nel corso del mese di luglio.

Siamo stati, ahi noi, facili profeti perché tutto quello che avevamo ipotizzato purtroppo si è verificato. In questo momento possiamo dirvi che molto probabilmente il peggior meteo dell’estate 2023 cielo stiamo per lasciare alle spalle…

Vero è che anche agosto se ci si mette a livello di caldo può essere altrettanto terribile, non dimentichiamoci che stiamo parlando di un mese durante il quale l’anticiclone africano (se preferite subtropicale) raggiunge la piena maturità. Peraltro visti i valori termici assurdi che si stanno raggiungendo sul Nordafrica non si fa fatica a pensare che anche nel corso del prossimo mese potrebbero esserci ondate di calore clamorose.

Però forse forse qualche buona notizia c’è, nel senso che crediamo che il mese di agosto possa risultare meno estremo dal punto di vista delle temperature.

Attenzione, non vi stiamo dicendo che non farà caldo, vi stiamo dicendo che potrebbe farsi caldo ma senza gli incredibili eccessi dell’ultimo periodo. Un caldo normale, normale però se consideriamo la normalità del nuovo millennio fatta di anticiclone africano e non dell’alta pressione delle Azzorre.

Attenzione poi perché vi saranno delle fasi di instabilità atmosferica molto probabilmente marcate, anzi cattive, fasi durante le quali i temporali potrebbero davvero creare parecchi problemi e non solo al Nord Italia ma anche nelle altre regioni. Vedremo, fatto sta che comunque a livello di caldo speriamo che il peggior meteo dell’estate 2023 sia finito.