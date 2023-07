No, non stiamo parlando del prossimo weekend… È vero, tra qualche giorno le condizioni meteo climatiche saranno letteralmente furibonde nei confronti dell’Italia, soprattutto in Sardegna, Sicilia, regioni centro meridionali.

Le temperature, purtroppo dobbiamo confermarlo, raggiungeranno picchi esagerati. Le massime infatti dovrebbero superare quota 40 °C in molte località d’Italia. Addirittura in qualche caso potrebbero raggiungere quota 45 °C, ovvero un valore che fino a qualche tempo fa leggevamo solamente in notizie riguardanti il Nordafrica.

Detto pertanto che il fine settimana sarà rovente quanto abbiamo affermato nel titolo odierno riguarda un’altra fase di luglio, specificamente il periodo a cavallo tra la conclusione della seconda e l’inizio della terza decade.

I modelli di previsione, ad onor del vero non tutti, sono preoccupanti perché iniziano a fiutare un ulteriore intensificazione dell’anticiclone africano. Come se non bastasse… Bene se ciò dovesse accadere si potrebbero superare addirittura 45 °C, ha detto che già in questa prima ondata di calore mensile non escludiamo che tale soglia possa essere addirittura superata.

Andando più nello specifico si intravedono termiche di 30 °C a 1500 m di quota, un valore davvero fuori da ogni logica mediterranea e se confermato potrebbe far cadere molto probabilmente record importanti.

Al suolo tale valore si tradurrebbe ovviamente in massime assurde, pertanto sarà bene farsi trovare pronti perché a questo punto riteniamo che tale ipotesi possa anche risultare veritiera. Ipotesi certo, però dobbiamo mettere in conto un elemento: quando l’anticiclone africano prendere il sopravvento nel cuore dell’estate difficilmente si lascia scappare la preda.

Cosa potrebbe salvarci? Beh, questo lo vedremo, al momento vi sono alcune strade differenti e qualche indizio comunque incoraggiante indicante un possibile peggioramento nel corso dell’ultima decade di luglio.