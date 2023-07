Ricordate quando a marzo, poi ad aprile, poi a maggio scrivemmo che luglio e agosto sarebbero stati due mesi molto probabilmente roventi? Ricordate che in base ad attente analisi dei pattern climatici ipotizziamo condizioni meteo climatiche che poi puntualmente si sono verificate sia in primavera che in questa prima parte di estate?

Bene, diciamo che ci sarà ancora molto da scrivere nelle prossime settimane, infatti siamo convinti che il meteo sarà ancora troppo esagerato.

Sì, purtroppo le proiezioni per agosto non sono per nulla incoraggianti e ne abbiamo parlato recentemente in appositi approfondimenti. Quello che possiamo aggiungere a corredo è che l’anticiclone africano sta raggiungendo picchi mai visti anche sul Nordafrica, ricordandoci che proprio ad agosto tale struttura raggiunge la piena maturità.

Significa che le temperature potrebbero superare gli incredibili valori dei prossimi giorni? Questo non lo sappiamo, sicuramente stiamo parlando di temperature esageratamente alte, di temperature che dovessero proseguire realmente per così tanto tempo potrebbero causare gravi problemi.

Ricordiamoci che ogni condizione meteo esagerata non fa bene a nessuno. Non fa bene sia per chi magari ha dei problemi di salute, infatti il caldo così esagerato può provocare malori improvvisi, ma non fa bene neanche alle condizioni meteo climatiche del Mediterraneo ovvero le ripercussioni che si potrebbero avere nei prossimi mesi rischiano realmente di causare ulteriori grattacapi.

Dobbiamo per forza di cose sperare che la situazione cambi il più in fretta possibile perché altrimenti potremmo realmente vedere cose che fino ad oggi non avevamo ancora visto.