Finalmente… Finalmente qualche buona notizia, finalmente il caldo atroce africano mollerà la presa. Quelle che stanno per arrivare, tra qualche giorno, possiamo considerarle delle novità meteo davvero inaspettate o se preferite una brusca inversione di marcia.

Ma perché la si può definire una inversione di marcia? Beh, molto semplicemente perché nel corso delle ultime ore i centri di calcolo internazionali hanno letteralmente ribaltato un quadro meteorologico che sembrava ormai assodato. Noi stessi avevamo detto che la prima metà della prossima settimana sarebbe stata molto probabilmente ancora più rovente dei giorni scorsi.

Bene, non sarà così o meglio la nuova accelerazione africana durerà pochissimo. Nello specifico attenzione alla giornata di lunedì perché quella sì che sarà rovente, tenete conto che a circa 1500 m di quota avremo temperature anche di 28-30 °C il che significa che ancora una volta molte località del centro-sud delle due isole maggiori supereranno diffusamente 40 °C, però in alcuni casi il termometro tornerà al di sopra dei 45 °C.

Poi però il ribaltone: martedì arriverà aria fresca oceanica, accompagnata tra l’altro da una sostenuta ventilazione occidentale. Le temperature crolleranno, perderanno fino a 15 °C, ciò significa che avremo un brusco ritorno alla normalità termica.

Beh, diciamo che non ci aspettavamo nulla di tutto ciò, la svolta veniva infatti prevista per gli ultimissimi giorni di luglio e soprattutto per la prima settimana di agosto, invece in quel periodo potrebbero esserci altre clamorose novità delle quali parleremo in un apposito approfondimento.

Quello che più conta, in questo momento, è che la situazione finalmente si sbloccherà. Non sappiamo se sarà uno sblocco definitivo, non sappiamo se questa svolta sarà in grado di condizionare positivamente il mese di agosto, sappiamo però che almeno potremo respirare un po’ per qualche giorno.