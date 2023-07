È possibile delineare un quadro previsionale abbastanza preciso riguardo l’evoluzione meteo climatica per i prossimi sette, dieci giorni. Attualmente, il Nord Africa sta vivendo un evento di calore record, con alcune stazioni meteo che hanno registrato temperature insolitamente elevate, anche 50 gradi di giorni e 40 di notte. Sono condizioni meteo climatiche infernali anche per quelle aree.

Il Protagonista: l’Anticiclone Africano

Il protagonista indiscusso della scena meteo sarà ancora l’anticiclone africano. Questa massa d’aria estremamente calda si dirigerà ancora verso il Mediterraneo centrale, causando un aumento significativo delle temperature. E non dite che d’estate fa caldo perché allora vi è sfuggito che le medie climatiche sono ben sotto i valori che mediamente si stanno raggiungendo, oltre che la sensazione termica dovuta al caldo afoso per gli alti tassi di umidità.

Effetti Diversi sulle Regioni Italiane

Non tutte le regioni italiane subiranno gli stessi effetti. L’anticiclone africano, infatti, avrà difficoltà a raggiungere il Nord Italia, anche se però ci penseranno effetto adiabatico (compressione aria), e isole di calore urbano a rendere le condizioni climatiche fortemente influenzate da questo nuovo tempo. Le regioni settentrionali sperimenteranno sicuramente un aumento delle temperature, ma i picchi più alti si prevedono per questa prima metà della settimana.

Previsti Fenomeni Atmosferici Violenti

Dopo metà settimana, aria fresca in quota sfilerà verso le regioni del Nord Italia, e i contrasti termici potrebbero generare fenomeni atmosferici particolarmente violenti, come temporali e grandinate, che potrebbero colpire in modo improvviso e diffuso. Questo è particolarmente vero per le regioni del Nord, dove la situazione potrebbe essere molto diversa rispetto al centro-sud e alle due isole maggiori, dove si prevede continuerà a far caldo, sebbene meno rispetto ai prossimi giorni.

La Variabilità del Clima Italiano

La posizione geografica dell’Italia fa sì che le condizioni meteo climatiche varino notevolmente tra le diverse regioni. Questo è particolarmente vero in questo caso, con l’anticiclone africano che influenzerà in modo diverso le varie aree del paese.

Il Flusso Oceanico e l’Anticiclone Africano

Dopo il 20 di Luglio, i principali centri di calcolo internazionali prevedono un abbassamento del flusso oceanico. Questo fenomeno, tuttavia, non dovrebbe riuscire a influenzare significativamente l’anticiclone africano, anche se però il picco di calura potrebbe calare anche al Centro Sud Italia.

Temporali e Grandinate: Fenomeni da Monitorare

È importante monitorare attentamente i fenomeni atmosferici violenti che potrebbero verificarsi a causa dei contrasti termici. In particolare, temporali e grandinate potrebbero colpire in modo improvviso e diffuso, come abbiamo già osservato in questi giorni.

In conclusione, la settimana prossima sarà caratterizzata dall’arrivo dell’anticiclone africano, con un aumento significativo delle temperature e possibili fenomeni atmosferici violenti, soprattutto nelle regioni del Nord. La variabilità del clima italiano, dovuta alla sua posizione geografica, farà sì che le condizioni meteo non siano le stesse in tutte le regioni.