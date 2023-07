È giunto il momento di mettere i puntini sulle i… Quelle che stiamo vivendo attualmente, ormai da un paio di settimane a questa parte, non sono affatto condizioni meteo climatiche normali.

Di normale in tutto questo caldo non c’è proprio nulla, d’altronde se sono stati sgretolati innumerevoli record di caldo un motivo ci sarà no? Anzi, possiamo aggiungere anche un altro elemento di riflessione, ovvero tra domenica e mercoledì prossimo il nuovo rialzo termico potrebbe ritoccare altri record.

Possiamo tranquillamente affermare, senza paura di essere smentiti, che ci troviamo di fronte al mese di luglio più caldo di sempre ovviamente stiamo parlando dell’Italia, poi per quanto riguarda altre zone d’Europa avremo modo di approfondire l’argomento non appena verranno pubblicati i dati ufficiali.

Certo è che anche nel sud della Spagna sta facendo un caldo feroce così come sui Balcani meridionali e in Grecia. Non parliamo poi del Nordafrica, dove già nelle scorse settimane (probabilmente lo ricorderete) furono inceneriti dei record che duravano anche in questo caso da tantissimi anni.

Quella fu senz’altro l’avvisaglia di ciò che ci aspettava a stretto giro, peraltro sempre sul Nordafrica anche in questi giorni si stanno raggiungendo temperature allucinanti pertanto prepariamoci ad affrontare un’altra fase estremamente rovente.

A questo punto non possiamo far finta di niente, a questo punto dobbiamo prendere atto del fatto che stiamo affrontando la condizione meteo climatica eccezionale sotto tutti i punti di vista. Anche i temporali che si stanno abbattendo sul Nord Italia sono comunque da considerarsi eccezionali per intensità, purtroppo le grandinate che localmente stiamo registrando sono letteralmente devastanti.

Non possiamo far finta di nulla, dobbiamo prendere atto di quanto sta accadendo perché dovremmo farci trovare pronti nel momento in cui arriveranno le prime perturbazioni. Sappiate che molto probabilmente saranno veramente dolori…