Per coloro che sperano in un repentino cambiamento delle condizioni climatiche, in particolare un cambiamento che possa allontanare l’imminente ondata di calore, potrebbe essere il momento di accettare la realtà. Le previsioni meteo non sembrano promettere un rapido sollievo dal caldo.

Le previsioni meteo per l’estate 2023

Proiezioni dei modelli di previsione

Secondo le stime autorevoli dei modelli di previsione, è molto probabile che l’ondata di calore si estenda fino al 20 luglio. Questa data, che era già stata suggerita in precedenti analisi, è ora confermata dai principali centri di calcolo internazionali.

Effetti dell’anticiclone africano

Nonostante ci siano regioni che saranno più colpite e altre meno, l’anticiclone africano avrà un effetto invasivo, forse troppo. Se dovessimo ipotizzare una data di cambiamento, al momento, diremmo che l’ultima decade di luglio potrebbe portare delle sorprese. Infatti, potrebbero esserci dei veri e propri colpi di scena, e sarebbe meglio essere preparati, dato che il caldo pregresso potrebbe scatenare eventi climatici estremi.

Possibili scenari climatici futuri

Un barlume di speranza

Nonostante la situazione, possiamo intravedere un po’ di luce alla fine del tunnel meteo africano, ma non prima dell’ultima decade del mese.

Potenziali rischi climatici

Cosa potrebbe succedere? Un abbassamento del flusso Atlantico, che nei prossimi giorni limiterà già l’ondata di caldo nelle regioni settentrionali, potrebbe esporci a un peggioramento temporalesco molto potente. Con la presenza di una grande quantità di energia termica, derivante ovviamente dal persistente calore sahariano, i contrasti termici sarebbero enormi. Questi contrasti termici potrebbero generare temporali altrettanto enormi, rendendo concreto il rischio di nubifragi in varie zone d’Italia, così come aumenterebbe il rischio di grandinate molto potenti. Avremo modo di discuterne più avanti.

Conclusione

In conclusione, l’estate 2023 si preannuncia calda e potenzialmente turbolenta, con l’anticiclone africano che domina il meteo. Tuttavia, l’ultima decade di luglio potrebbe portare dei cambiamenti significativi, con possibili temporali potenti e rischi di nubifragi. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti.