Sembra quasi che ci si stia risvegliando sudati dopo un brutto sogno, sembra quasi che il sonno sia stato tormentato da un incubo meteo incredibile…

Invece no, non stavamo sognando, stavamo vivendo realmente uno scenario meteo climatico allucinante… La stragrande maggioranza degli italiani hanno dovuto affrontare temperature sahariane, temperature che qui da noi non s’erano mai viste se non sporadicamente. Per trovare qualcosa di simile si dovrebbe tornare al mese di luglio 1983, ma anche i record di quel mese terribilmente caldo sono stati letteralmente frantumati.

Altri italiani, altrettanti milioni, al contrario hanno dovuto sopportare la violenta instabilità atmosferica che si è scatenata in seguito all’intrusione di aria fresca oceanica.

Temporali che anche nel corso delle ultime ore hanno letteralmente assediato varie zone del Nord Italia, fenomeni peraltro di violenza inaudita in qualche caso mai vista prima in questo periodo… Non sono mancati ovviamente i conseguenti danni materiali, purtroppo dobbiamo registrare anche feriti e una vittima.

Ecco, stilando un bilancio di luglio non possiamo che essere contenti nell’annunciare un pesante cambiamento delle condizioni meteorologiche. Un cambiamento che avrà evidenti ripercussioni su tutta la prima settimana di agosto, una prima settimana di agosto che fortunatamente non dovrebbe riservarci particolari problematiche.

Lungi da noi dare tutto per scontato, d’altronde abbiamo vissuto settimane durante le quali il dare per scontato qualcosa avrebbe causato brutte figure.

Prendiamo atto di quello che sta per succedere, ovvero la svolta del quadro meteo climatico, con la speranza che la “normalità” possa farla da padrona.