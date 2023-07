Le previsioni meteo per la seconda decade di Luglio indicano un cambiamento significativo rispetto al clima estivo mediterraneo tipico di questo periodo. L’anticiclone sub-tropicale, solitamente posizionato sul deserto del Sahara, si sposterà sul Mediterraneo, portando con sé un’ondata di calore di intensità notevole.

Conferma dell’Ondata di caldo

I principali centri di calcolo meteo, tra cui GFS e ECMWF, confermano l’arrivo di una delle ondate di calore più forti degli ultimi anni. A partire dal weekend dell’8-9 Luglio, l’Italia sarà investita da un’ondata di calore che farà salire le temperature ben oltre i 35°C in molte regioni.

Caldo Estremo nella Seconda Decade di Luglio

Il caldo estremo si intensificherà nel corso della prossima settimana, estendendosi per tutta la seconda decade di Luglio. Il vento caldo proveniente dal Nord Africa influenzerà il centro-sud e le isole maggiori, causando un ulteriore aumento delle temperature. Si prevede che il termometro possa superare i 40°C a partire dal 10 Luglio nei settori interni di Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio e Umbria.

Effetti sul Nord Italia

Caldo e Afa, ma anche Instabilità

Anche il nord Italia non sarà risparmiato dal caldo e dall’afa, sebbene le temperature saranno leggermente inferiori rispetto al resto del Paese. A partire dall’11 Luglio, l’ingresso di correnti fresche atlantiche porterà a condizioni di tempo instabile, con la possibilità di forti temporali e grandinate.

Temperature Record nel Sud Italia

Tornando al caldo intenso, merita una menzione particolare la previsione di anomalie termiche molto elevate nel sud Italia dopo la metà di Luglio. Le temperature potrebbero raggiungere i 44-45°C in alcune località dell’entroterra del sud Italia, in particolare in Sicilia.

È importante sottolineare che queste previsioni meteo sono ancora soggette a variazioni, e si spera in un ridimensionamento dell’ondata di calore, che al momento appare molto intensa.

Conclusione

In conclusione, le previsioni meteo per la seconda decade di Luglio indicano un’ondata di calore sub-tropicale di notevole intensità, con temperature che potrebbero superare i 40°C in molte regioni italiane, e addirittura i 45°C nel sud Italia. Si spera in un ridimensionamento di queste previsioni nei prossimi giorni.