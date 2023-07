Le previsioni meteo indicano un’estensione del periodo di calore, secondo le proiezioni del centro europeo ECMWF, anche se si prevede un possibile raffreddamento nella terza decade del mese con effetti purtroppo spiacevoli.

Il ritorno dell’anticiclone africano

L’Anticiclone Africano, che fino ad ora non aveva influenzato significativamente il clima della nostra Penisola durante l’estate, sembra ora pronto a lanciare un attacco sul nostro Paese, con particolare enfasi sul Centro-Sud.

Il cuneo anticiclonico e le sue conseguenze

Questa settimana vedrà un cuneo anticiclonico muoversi verso la nostra Penisola, iniziando dalla Sardegna e Sicilia per poi estendersi al resto del Sud Italia, secondo le previsioni del modello. Le isoterme a 850 hPa saranno molto elevate (tra +20°C e +25°C a 1500 metri di altezza), causando un aumento significativo delle temperature al suolo, con picchi di +35/36°C al Nord Italia e fino a +40/42°C al Sud a metà settimana.

Previsioni di Precipitazioni

Per quanto riguarda le precipitazioni, nei prossimi dieci giorni si prevedono accumuli di pioggia solo al Nord Italia, in particolare sull’Arco Alpino e in Pianura Padana, dove alcuni temporali potrebbero riuscire a penetrare a causa di una circolazione di aria umida atlantica che sfiorerà le Alpi. Al Centro Italia si prevedono solo sporadici rovesci pomeridiani in Appennino, mentre al Sud e nelle Isole Maggiori non sono previste precipitazioni.

Tendenze meteo per la terza decade di Luglio

È interessante notare anche le previsioni per il periodo successivo alla metà del mese di Luglio. Inizialmente, l’Anticiclone Africano sembra resistere, in particolare tra Sardegna e Sicilia, con le Alpi sempre sfiorate dalle correnti atlantiche a causa di una zona di bassa pressione stazionante sulla Danimarca.

Possibile Espansione dell’Anticiclone verso Nord

In seguito, l’Anticiclone sembra potersi espandere verso nord, in direzione delle Isole Britanniche. Questa situazione, simile a quella che ha caratterizzato i mesi di Maggio e Giugno, favorirebbe la discesa di aria fredda verso i Balcani e l’Italia, con una netta diminuzione delle isoterme verso la fine della seconda decade del mese e precipitazioni temporalesche lungo la Penisola. Da un lato avremmo un atteso calo delle temperature, certamente benvenuto dopo tanto caldo, ma dall’altro il fresco potrebbe rivelarsi un nemico dopo così tanto caldo!

Il passaggio di aria fresca su aria estremamente calda e umida potrebbe scatenare temporali violenti, grandinate e forti raffiche di vento.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo indicano una decisa intensificazione del caldo nei prossimi giorni, con un possibile raffreddamento verso la terza decade del mese. L’Anticiclone Africano sembra pronto a influenzare il clima del nostro Paese, con un aumento significativo delle temperature, soprattutto al Sud. Le precipitazioni saranno limitate al Nord, mentre al Centro e al Sud si prevedono condizioni di tempo asciutto.