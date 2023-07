Sarà bene mettersi l’anima in pace, l’estate 2023 sta appena iniziando. Vero è che fino a questo momento le condizioni meteo hanno comunque alternato situazioni di varia natura, volendo stilare infatti un bilancio assolutamente parziale di questo primo scorcio di stagione possiamo affermare che il caldo non è stato certamente inclemente.

Ora però si comincerà a fare sul serio, ora però l’estate 2023 entrerà realmente nel vivo. Ricordate quando diverse settimane fa vi dicevamo che i mesi di luglio e agosto sarebbero stati i peggiori dal punto di vista del caldo africano? Bene, ne siamo sempre più convinti.

La nostra convinzione non nasce dal nulla, nasce da attente analisi che stiamo continuando a portare avanti settimana dopo settimana prendendo in considerazione dei pattern climatici che ci aiutano a capire come evolverà la circolazione atmosferica nell’emisfero settentrionale.

Volete la riprova delle nostre affermazioni? Bene, non resta che aspettare la prossima settimana e qualche risposta inizierà ad arrivare. Sì, perché l’anticiclone africano irromperà sul Mediterraneo centrale con una foga insopportabile, le nostre giornate a quel punto diventeranno davvero roventi.

Le regioni che dovrebbero patire maggiormente questo assalto inizialmente dovrebbero essere le due isole maggiori, poi il sud, poi il centro. Per quanto riguarda il nord, invece, inizialmente potrebbe esserci ancora qualche ingerenza atlantica quindi temperature meno alte ma anche rischio di forti temporali.

Col passare dei giorni però situazione potrebbe cambiare ancora e quindi anche le regioni settentrionali potrebbero rientrare all’interno dell’imponente anticiclone africano. Anticiclone africano che nel mese di luglio potrebbe realmente dominare la scena in lungo e in largo, regalandoci (si fa per dire) il meteo rovente dell’estate 2023. Peraltro appena all’inizio.