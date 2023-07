Le previsioni meteo non sono incoraggianti: si prevedono temperature che raggiungeranno e supereranno i 40 gradi! Ma in quali aree? E per quanto tempo? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, prima di entrare nei dettagli. Non definiamolo un normale caldo estivo. Questo calore non è tipico del nostro clima e non si limita ai valori rilevati dai termometri, ma comprende anche l’effetto amplificato dall’elevata umidità.

Stiamo parlando di una sensazione termica che in alcune zone sta raggiungendo quasi i 50 gradi, che, sottolineo, non sono i valori rilevati dai termometri.

Le temperature in Sardegna

Il tempo stabile e il caldo intenso si estenderanno su tutto il territorio, con temperature che supereranno i 40°C in Sardegna, arrivando a picchi di 44/45°C nelle aree interne.

Il caldo intenso nel resto del Paese

Il caldo intenso si farà sentire in tutto il Paese. Anche se non si raggiungeranno valori così alti come in Sardegna, le temperature in molte regioni arriveranno facilmente a 36-38°C. Le notti saranno difficili, con temperature che spesso non scenderanno al di sotto dei 25 gradi e condizioni di afa, soprattutto nei grandi centri urbani.

Le previsioni per il Centro e il Sud

Questo periodo di calore intenso ci accompagnerà probabilmente per tutta la settimana, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud.

Le previsioni per il Nord

Al Nord, invece, a partire da Mercoledì, è probabile un leggero indebolimento dell’anticiclone, con il possibile ritorno dei temporali e una conseguente, seppur lieve, attenuazione del caldo. Questa pausa durerà solo per due giorni in media. Ma per ora dobbiamo attendere i prossimi aggiornamenti meteo.

Le temperature massime previste nei principali capoluoghi

Le temperature massime previste nei principali capoluoghi di provincia variano dai 42°C di Foggia ai 31°C di Biella, Belluno, Agrigento e Venezia. In particolare, si prevedono 41°C a Villacidro, Iglesias, Sanluri, 40°C a Nuoro, Bologna e 39°C a Andria, Cosenza, Bari, Firenze, Oristano.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’ondata di calore intenso che interesserà tutto il Paese, con temperature che in alcune zone potranno superare i 40 gradi. Questo fenomeno, che non è tipico del nostro clima estivo, sarà amplificato dall’elevata umidità. Le regioni del Centro e del Sud saranno le più colpite, mentre al Nord si prevede un leggero calo delle temperature a partire da Mercoledì.