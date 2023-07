Il meteo attuale in⁣ Italia è caratterizzato da un’ondata di calore estremo,⁤ con il Centro-Sud del paese che sta sperimentando le temperature più elevate. Stiamo parlando di temperature straordinariamente alte,​ con valori massimi che superano ampiamente i 40 gradi e ⁤raggiungono punte di 45/46 gradi.

Questo non è affatto normale, non c’è nulla di normale in questo schema meteorologico. Cerchiamo di capire se ci sarà una via di fuga per le regioni meridionali da questo terribile caldo.

Fronti temporaleschi rapidi

La situazione attuale

Desidereremmo potervi​ dire che il caldo sta ⁢per finire, ma sarebbe una⁤ delle⁢ solite illusorie promesse. Non vogliamo nemmeno minimizzare questa ​fase meteo torrida. Il caldo è eccezionale ed è ‍completamente inutile⁢ dire che è normale che sia così in Estate.

La vera normalità sarebbe ⁣dettata dall’anticiclone azzorriano. Sappiamo che quest’ultimo ha origine⁣ oceanica, quindi si riscalda molto ⁢meno rispetto all’anticiclone africano. Quest’ultimo sta diventando sempre più dominante nelle nostre estati e, purtroppo, anche nelle ​stagioni in cui il ⁤caldo inizia in modo discreto, alla fine ​prende il sopravvento.

La fine del caldo per il Sud? Vediamo se ci sono speranze

Le speranze sono poche

Le speranze che questo caldo finisca completamente sono ‍davvero poche. Questo ‍perché la ‍situazione meteorologica attuale continua e continuerà ad essere anomala. Il nucleo di calore estremo rimarrà sempre⁢ vicino alle regioni meridionali e le coinvolgerà con una certa frequenza.

Il ‌mese​ di Luglio

Purtroppo, l’intero mese di Luglio potrebbe ⁢seguire questo​ trend. Il Nord sarà spesso colpito da violenti temporali, ⁤a volte estremamente dannosi. Le regioni centrali e quelle‌ meridionali dovranno ‌affrontare questo caldo davvero clamoroso almeno fino al 26 Luglio, con apice del caldo proprio tra 25 e 26 Luglio: in questi due giorni potremo superare punte isolate di 46-47°C all’estremo sud! Negli ultimi giorni del mese potremmo vivere un calo delle temperature e un ritorno alla normalità, ma il rischio è che si riveli solo di una breve tregua.