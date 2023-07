Il meteo sta diventando un problema per molte persone. Numerosi lettori ci hanno espresso la loro esasperazione per le temperature estreme. Quindi, senza perdere tempo, cerchiamo di capire se la fine di questo caldo estremo è un’illusione o una possibilità reale, analizzando i modelli meteorologici a nostra disposizione.

Le attuali e future condizioni meteorologiche

È chiaro che non possiamo continuare così, siamo tutti esausti. Le temperature elevate di questi giorni sono insostenibili. Pensare che potrebbero essere superate da quelle previste per la prossima settimana è quasi inimmaginabile. Se dovessimo continuare su questa strada per altre settimane o addirittura per tutto il mese di Luglio, ci troveremmo di fronte a una catastrofe climatica senza precedenti.

Un barlume di speranza

Fortunatamente, c’è una notizia positiva. I centri di calcolo internazionali prevedono un progressivo abbassamento di latitudine dell’aria fresca nord atlantica durante l’ultima settimana di Luglio, anche se non tutti ne beneficeranno.

La fine del caldo estremo

Ma quanto sarà significativo questo abbassamento delle temperature? Riuscirà a contrastare questo terribile anticiclone africano? Analizzando una media di tutte le proiezioni modellistiche, la risposta è incerta.

Un ritiro parziale

Con ogni probabilità, l’anticiclone sarà costretto a ritirarsi verso sud, ma non troppo. Non sappiamo se sarà un ritiro definitivo, temiamo di no. Abbiamo molti dubbi in questo senso e la recente storia meteo ci insegna che uscirne sarà molto difficile.

Il prezzo da pagare

Tra 21 e 23 Luglio avremo un primo calo delle temperature sulle regioni del nord, dopo il 25 Luglio potrebbe toccare al resto d’Italia. Il sollievo sarà benefico dal punto di vista delle temperature, che dovrebbero scendere di parecchi gradi, tornando a valori normali su gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, potrebbe non essere benefico a causa dei possibili contrasti termici particolarmente intensi.

Possibili conseguenze

Oltre al calo delle temperature, potrebbero verificarsi precipitazioni piuttosto violente, potenzialmente pericolose e molto dannose, oltre che grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Avremo modo di discuterne più avanti. Sappiamo solo che potremmo correre un grosso rischio.

In conclusione, il meteo ci presenta una sfida: la fine del caldo potrebbe portarci all’estremo opposto, quello dei temporali violenti.