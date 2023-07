Il meteo italiano si prepara a ricevere un periodo di calore estremo che sembra destinato a persistere per tutta la seconda decade di Luglio. Questa potrebbe essere la più intensa ondata di calore estiva e potrebbe essere tra le più forti degli ultimi anni. Il meteo ha subito un cambiamento repentino, forse anche inaspettato.

Dopo un inizio d’estate piacevole e spesso caratterizzato da turbolenze e temporali, ora ci troviamo di fronte a un’estrema ondata di calore. Le temperature stanno aumentando drasticamente in tutto il centro-sud e le isole principali, con valori che potrebbero raggiungere e superare i 40°C.

Picchi di temperatura fino a 45 gradi

Non si tratta di una previsione allarmistica che si legge comunemente online, ma di un’analisi accurata delle simulazioni dei modelli matematici. C’è un rischio concreto che le temperature possano raggiungere livelli eccezionali, che potrebbero eguagliare o addirittura superare i precedenti record di calore. Nel sud Italia, potremmo avvicinarci a temperature straordinarie di 44-45°C tra il 12 e il 15 Luglio.

Zone a rischio

Le aree più a rischio sono quelle interne a bassa quota, dove la forte pressione, l’assenza di brezze marine e la compressione adiabatica possono far salire le temperature con grande facilità. Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata saranno nel mirino del caldo eccezionale.

Calore soffocante sulle coste

È importante sottolineare che, sebbene le temperature sulle coste saranno più basse, saranno comunque influenzate da alti livelli di umidità. L’evaporazione costante del mare porterà a un aumento progressivo dell’umidità nell’aria che si accumulerà nel corso dei giorni. Questa umidità si riverserà sulle coste e le pianure, rendendo il calore molto soffocante e insopportabile, sia di giorno che di notte.

Temperature notturne elevate

Anche di notte farà caldo, soprattutto in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Le temperature notturne potrebbero non scendere al di sotto dei 27-28°C, come se ci trovassimo sulle coste arabiche. Un’ondata di calore intensa e insopportabile

Tutti questi fattori contribuiranno a rendere questa ondata di calore particolarmente intensa e insopportabile. Per un cambiamento significativo del meteo, potrebbe essere necessario attendere fino alla terza decade di Luglio.

Conclusione

In sintesi, l’Italia sta affrontando un’ondata di calore estremo che potrebbe durare per tutta la seconda decade di Luglio. Le temperature potrebbero raggiungere e superare i 40°C, con picchi di 45°C nel sud Italia e le isole maggiori. Le aree interne a bassa quota e le coste sono particolarmente a rischio, con temperature notturne che potrebbero non scendere al di sotto dei 27-28°C. Questa ondata di calore è intensa e insopportabile, e un cambiamento significativo del meteo potrebbe non verificarsi fino alla fine di Luglio.