Il meteo è un elemento che influenza notevolmente la nostra vita quotidiana. In particolare, le condizioni climatiche estreme possono avere un impatto significativo su coloro che sono più sensibili a tali cambiamenti.

Il Calore Africano si Fa Sentire

Il calore proveniente dall’anticiclone africano ha iniziato a farsi sentire. Ci stiamo avvicinando a un aumento drastico delle temperature, un aumento che fino a pochi giorni fa sarebbe sembrato irreale considerando che arriviamo da una prima parte d’Estate tutto sommato accettabile dal punto di vista termico.

Proiezioni Termiche Estreme

Non c’è bisogno di ripetere quanto le temperature possano diventare estreme. I termometri potrebbero raggiungere valori incredibilmente alti, ben oltre la norma di almeno 10-12°C. Centro, sud e isole faranno i conti con valori termici fino a 40°C, e addirittura anche oltre su alcune località riparate dalle brezze.

Il Mediterraneo si Trasforma nel Deserto del Sahara

Il tema che stiamo affrontando in questo articolo riguarda il modo in cui il Mediterraneo si trasforma ogni estate nel deserto del Sahara. Le masse d’aria calda in arrivo, tecnicamente di origine subtropicale, sono le stesse che la scorsa settimana hanno infranto i record di calore in diverse aree del Nordafrica, in particolare in Marocco.

Le Masse d’Aria Calda del Sahara

Stiamo parlando di masse d’aria che provengono direttamente dal deserto del Sahara. Queste masse d’aria, originariamente torride, durante il transito sul Mediterraneo tendono a caricarsi di umidità, trasformando il calore torrido in calore afoso. Questo rappresenta il peggior tipo di calore che il nostro corpo può sopportare.

Un Cambiamento Drastico nel Clima Mediterraneo

Se vogliamo essere più drastici, possiamo affermare che queste condizioni meteo non hanno alcun senso. Fino a qualche anno fa, l’estate mediterranea era molto diversa. Per essere precisi, fino a qualche decennio fa, perché dal 2003 in poi, l’anticiclone africano è diventato il principale attore climatico delle nostre stagioni.

E l’apice del caldo estremo potrebbe arrivare dopo metà mese, quando le proiezioni meteo mostrano valori termici davvero eccezionali, anche vicini ai 45°C sul sud Italia e le due isole.