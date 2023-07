Ultimamente capire quello che sta accadendo dal punto di vista meteo climatico non è facile. Anzi, diciamo che non è facile accettare certe situazioni meteorologiche, soprattutto certi ribaltoni improvvisi.

Sì, perché nell’ultimo mese e mezzo ne abbiamo visto davvero di tutti i colori. Siamo passati da piogge di intensità e frequenza assurda ai temporali spesso e volentieri capaci di provocare alluvioni lampo. Poi c’è stato il caldo assurdo della fase centrale di giugno, ora invece stiamo affrontando una nuova rinfrescata ed anche questa associata a fenomeni localmente violenti.

Cosa ci aspetta poi nel corso delle prossime settimane? Beh, molto probabilmente nulla di buono… Si esatto, probabilmente dovremo fare i conti con il temibile anticiclone africano, destinato a portare violente ondate di caldo.

Non stiamo parlando di un caldo qualsiasi, stiamo parlando di un caldo veramente esagerato, di un caldo che molto probabilmente ci farà sudare le cosiddette sette camice. Diciamo che molto probabilmente ne avremo abbastanza rapidamente, infatti quando vanno a realizzarsi certe temperature augurarsi un rapido refrigerio è cosa assolutamente normale.

Ora non vogliamo stare qui a chiederci ripetutamente il perché stiamo succedendo certe cose, la risposta più semplice e banale probabilmente sarebbe dirvi che è colpa dei cambiamenti climatici, a loro volta scatenati dal riscaldamento globale. Al di là però di queste considerazioni quello che possiamo dirvi è che anche per noi viene difficile capire certe condizioni meteo, non perché non si conoscano le cause ma piuttosto perché più si va avanti e più certi scenari diverranno all’ordine del giorno.

Insomma, stare qui a lamentarsi sempre e comunque di quello che succede non è il massimo, piuttosto sarebbe opportuno accettare il fatto che il quadro meteorologico continuerà a mostrarci cambiamenti eccezionali.