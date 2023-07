Il periodo del Solleone è in⁤ pieno svolgimento e la settimana di Ferragosto, tanto attesa ​dagli italiani ⁤per le vacanze meritate,‌ si avvicina rapidamente. Di solito, il meteo è abbastanza favorevole in questo periodo dell’anno, spesso dominato dall’anticiclone. Ma sarà lo stesso anche quest’anno?

Instabilità ‌meteo all’inizio di Agosto

Le notizie ​e⁢ gli aggiornamenti di una⁤ prima parte di Agosto sorprendentemente instabile sono sotto l’attenzione di tutti, dominata dalle correnti nord-atlantiche⁣ piene di aria fresca e instabile. Ma quanto di questo è vero?

Arriva il forte maltempo: le conferme

La ⁣prima settimana di Agosto,‍ infatti, sarà molto turbolenta. Non ci sono ​più dubbi su questo. Una ‍forte ⁣perturbazione nord-atlantica scivolerà ‌facilmente nel Mediterraneo, causando scompiglio per ​ben tre giorni. Si inizia dal ⁢nord Italia tra il 3⁣ e 4 Agosto, poi sarà la volta del centro e‌ del sud tra il 5⁢ e 6 Agosto.

Le temperature cadranno ovunque, anche sotto la media⁢ del periodo di oltre 6-7°C. Naturalmente, la diminuzione⁢ delle temperature sarà preceduta da potenti ⁤temporali con grandinate,‌ nubifragi‍ e raffiche di vento.

Possibili ‌altre perturbazioni?

Dopo ​la​ prima settimana di Agosto,‍ potremmo incontrare un ⁤altro rapido peggioramento ‍verso la fine⁣ della prima decade del mese, dopodiché sembra ​che l’alta pressione possa cercare di ristabilirsi sul Mediterraneo. Ma in tutto questo,​ dovrebbe mancare il​ caldo estremo.

Previsioni meteo per la settimana di Ferragosto

È evidente che milioni⁤ di italiani si metteranno in ⁣viaggio per Ferragosto, quindi si preferirebbero condizioni meteo favorevoli. ⁤Sembra che dopo⁤ tutta l’instabilità dei giorni precedenti, l’anticiclone potrebbe tornare proprio nella settimana di Ferragosto!

Un ritorno dell’anticiclone a Ferragosto?

L’alta pressione africana potrebbe avvolgere il Mediterraneo tra il 14 e 15 Agosto, portando un aumento significativo delle temperature e tempo prevalentemente‍ stabile. Questa sarebbe una situazione meteo sicuramente ben accolta dagli italiani, ma ⁤che⁣ ovviamente appare ancora molto ‌lontana⁤ nel tempo‌ (in termini meteorologici). Seguiremo passo passo l’evoluzione meteo.

Conclusione

In conclusione, il meteo di Agosto 2023⁣ sembra essere un mix di instabilità iniziale seguita ⁢da un possibile ritorno dell’anticiclone per la settimana di ⁤Ferragosto.‍ Tuttavia, le previsioni sono ancora incerte e i prossimi aggiornamenti saranno cruciali per avere ⁤un quadro⁢ più chiaro.