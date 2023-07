Il cambiamento meteo tanto atteso è in arrivo

Il cambiamento ‍meteo ⁢che ​tutti stavano aspettando‍ è finalmente in vista. La calura subtropicale, che ha ‌dominato il Mediterraneo nelle ultime due settimane, sta per ⁢cedere il passo. ‍Le previsioni dei centri di calcolo sono inequivocabili: non ci saranno ulteriori ritardi.

Calore ancora estremo

Prima dell’atteso cambiamento meteo, dovremo affrontare ancora qualche giorno di temperature ⁣elevate. Oltrepassando il⁣ fine settimana, focalizziamoci sui primi due giorni della settimana successiva, quando si prevede il culmine del caldo intenso.

Incremento delle temperature tra il 24 e il 25 Luglio

Le temperature sono ⁣destinate a ‌salire ancora di più tra ⁣il 24 e il 25‍ Luglio.⁣ Il Sud Italia, insieme​ alle ‌isole maggiori, sarà colpito da un’ondata di calore estremo proveniente dal Sahara, che farà schizzare le temperature a livelli ⁢eccezionali, ​ancora più​ alti ⁣rispetto a quelli registrati nei giorni precedenti.

Picchi di calore oltre i 46°C

Il picco del ​calore sarà particolarmente avvertito nelle ‌zone interne, dove il ​caldo torrido⁢ sarà predominante. ⁢Tra‍ lunedì ⁣e martedì, le temperature ⁢massime potrebbero superare addirittura i 45-46°C ⁢in aree come la Puglia​ settentrionale, la Calabria⁢ e la Sicilia. Lungo le coste, ⁣le temperature oscilleranno tra i 35 e i 40°C, ma con alti⁤ livelli di umidità.

Il Cambiamento meteo⁣ tanto atteso

Ma ⁢arrivati a mercoledì 26 Luglio,⁢ le condizioni meteo cambieranno drasticamente su⁤ tutta Italia. Un fronte fresco proveniente dal nord-ovest, dall’Atlantico,‌ attraverserà l’intera nazione portando con sé venti più⁤ freschi, temporali⁢ isolati e una significativa diminuzione delle temperature.

Crollo termico di oltre 10-15°C

In poche ore potrebbe verificarsi un crollo termico di oltre 10-15°C, passando​ da condizioni di ‌caldo eccezionale a caldo ⁢normale o addirittura clima mite e gradevole. ‌Tra mercoledì sera e⁣ le prime ore di giovedì, è molto probabile che l’intera Italia si ritrovi fuori da questa⁤ pesante e prolungata⁤ ondata ⁤di caldo africano.

Ritorno alla normalità meteo

Questo ritorno alla normalità meteo potrebbe durare fino alla fine di Luglio, ​anche grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre.

Conclusione

In sintesi, ‍dopo un periodo di calore estremo, l’Italia si prepara ad un drastico‍ cambiamento meteo. Le temperature sono ⁢destinate a diminuire significativamente, portando un‌ sollievo tanto‍ atteso dalla calura africana. Questo ritorno alla normalità potrebbe durare fino alla fine ‍di Luglio, grazie all’anticiclone delle Azzorre.