Non perdiamo tempo, la svolta climatica potrebbe essere all’orizzonte nell’ultima settimana di Luglio. In questo momento, tutti stanno cercando un cambiamento nelle condizioni meteo rispetto a quelle attuali. Il caldo diventa sempre più intenso e sempre più fastidioso.

Le attuali condizioni climatiche

Non è più sostenibile continuare così. Le temperature estreme di questi giorni saranno probabilmente superate da quelle ancora più elevate della prossima settimana. Se dovessimo continuare su questa strada per altre settimane o addirittura per tutto il mese di luglio, rischieremmo di detestare l’Estate.

Il cambiamento previsto

Fortunatamente, i centri di calcolo internazionali prevedono un progressivo raffreddamento dell’aria nord atlantica durante l’ultima settimana del mese.

L’Impatto dell’abbassamento delle temperature

Ma quanto sarà significativo questo raffreddamento? Riuscirà davvero a indebolire l’anticiclone africano? Se consideriamo la media di tutte le previsioni modellistiche, possiamo dire che molto probabilmente la struttura anticiclonica sarà costretta a ritirarsi verso sud. Non possiamo prevedere se sarà un ritiro definitivo… Abbiamo molti dubbi a riguardo e probabilmente già sapete quali sono le ragioni.

Le proiezioni a lungo termine

Non è questo il luogo per discutere di previsioni a lungo termine, già ipotizzare uno scenario meteo per l’ultima settimana di luglio significa cercare di capire come sarà il tempo nel lungo periodo.

Il beneficio del raffreddamento

Andiamo con ordine e cerchiamo di accogliere questo rinfrescamento benefico. Benefico dal punto di vista delle temperature perché dovrebbero diminuire di molti gradi, tornando a valori normali in gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, non è benefico perché potrebbe causare contrasti termici particolarmente intensi.

Possibili precipitazioni violente

Questo significa che, oltre alla diminuzione delle temperature, potrebbero verificarsi precipitazioni piuttosto violente, anche pericolose, oltre che grandinate piuttosto importanti.

In sintesi, le attuali condizioni climatiche estreme potrebbero cambiare nell’ultima settimana di luglio, più precisamente attorno al 22-24 Luglio, grazie all’arrivo di aria più fresca nord atlantica. Tuttavia, questo cambiamento potrebbe portare a contrasti termici intensi e possibili precipitazioni violente. Continueremo a monitorare la situazione meteo e a fornire aggiornamenti.