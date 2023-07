Il caldo di questi ultimi giorni è stato veramente incredibile ma parlare al passato non è corretto perché anche nei prossimi giorni le condizioni meteo climatiche rischiano di proporci situazioni di eccezionalità.

Sì, avete letto bene, ci aspettiamo nuovi picchi di calore che potrebbero realmente raggiungere i livelli registrati ultimamente. Soprattutto su Sardegna, Sicilia, regioni del sud Italia dove la bolla rovente africana mostrerà ancora una volta la propria cattiveria. Ed è meteo record, perché i record termici potrebbero essere nuovamente ritoccati.

Poi ci sarà quella che possiamo definire tutti gli effetti una svolta, però attenzione perché sarà bene non illudersi troppo… La speranza ovviamente è che il cambiamento possa veramente consegnarci mese di agosto differente da luglio, però siamo consapevoli del fatto che il rischio “africano” non è affatto terminato.

Per questo motivo vi diciamo che il meteo da record non finirà tanto facilmente, perché anche ad agosto potrebbero crearsi i presupposti per delle rimonta anticicloniche subtropicali altrettanto vigorose.

Lo abbiamo detto ma lo ripetiamo: nel mese di agosto l’anticiclone africano raggiunge la piena maturità, soprattutto nella prima metà del mese. Quindi dobbiamo mettere per forza di cose in preventivo il rischio che nuove ondate di calore di portata simile alle attuali possano abbattersi sul Mediterraneo.

Vedremo, d’altronde agosto è ormai dietro l’angolo quindi ci aspettiamo che da un momento all’altro i centri di calcolo internazionali ci sappiano dire qualcosa di più circa il quadro meteo climatico che ci aspetta.