Le previsioni per l’Italia non lasciano spazio a dubbi: una onda di calore di vaste proporzioni sta avvolgendo lo Stivale. Questa settimana potrebbe essere la più calda dell’anno, con temperature estreme che metteranno a dura prova molte regioni. Tuttavia, ci sono alcune novità che meritano di essere evidenziate in questo articolo.

Il Picco di calore

Il culmine di questa ondata di calore si in due step, dapprima tra mercoledì e giovedì e a seguire tra domenica e lunedì, giorni in cui l’onda di calore africana porterà temperature superiori ai 40°C su molte regioni del centro-sud e sulle isole. Il calore diventerà ancora più intenso con temperature che potrebbero raggiungere i 39-42 gradi in Sardegna e nelle aree interne del Sud, in particolare tra Puglia, Basilicata e Calabria.

Temperature estreme

Non si escludono punte di 45 gradi in Sardegna, nelle zone interne della Sicilia e della Puglia. In altre parole, ci aspetta un vero e proprio inferno! Ma c’è una novità che riguarderà solo alcune regioni e non l’intero Paese.

Un possibile raffreddamento

La situazione sembra diversa per il Nord Italia, che potrebbe vedere un primo ridimensionamento dell’anticiclone e del calore già da Giovedì, con temperature in moderato calo. Il rovescio della medaglia potrebbero essere temporali violenti e grandine, ma su questo punto non è possibile fare previsioni certe al momento.

Persistenza dell’alta pressione

Un elemento da monitorare è la probabile persistenza dell’alta pressione africana nei giorni successivi. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, l’anticiclone dovrebbe rimanere attivo per tutto il fine settimana e addirittura fino ad inizio prossima settimana, sulle regioni centro-meridionali, portando temperature sempre molto elevate.

Incremento dell’umidità e disagio fisico

In queste condizioni, è molto probabile che si verifichi un incremento dei livelli di umidità, con conseguente aumento della sensazione di disagio fisico, soprattutto nelle zone costiere e nelle grandi città, dove si verifica anche il noto fenomeno meteo dell’isola di calore. Con queste condizioni, la temperatura avrà molta difficoltà a diminuire anche di sera e di notte. Dobbiamo prepararci a vivere le cosiddette “notti tropicali”, con temperature superiori ai 24-25 gradi e un’umidità molto alta, oltre a temperature superiori ai 30 gradi a mezzanotte!

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’ondata di calore estrema in arrivo in Italia, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi in alcune regioni. Tuttavia, alcune aree del nord potrebbero vedere un leggero calo delle temperature, accompagnato da possibili temporali violenti. Inoltre, l’alta pressione africana potrebbe persistere per tutto il fine settimana, portando temperature molto elevate e un aumento dell’umidità, soprattutto nelle zone costiere e nelle grandi città.