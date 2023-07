Nell’analisi meteo degli ultimi giorni, si osserva un aumento progressivo delle temperature, con mappe sempre più “rosse”. Questo colore non indica solo l’intensità del calore, ma ha un significato più profondo.

Il Ruolo dell’Anticiclone Nord-Africano

L’incremento del calore è causato dall’azione dell’anticiclone nord-africano, che si è stabilizzato sul Mediterraneo, dove potrebbe rimanere per almeno una settimana. Questo anticiclone è molto denso e solido, tanto da impedire qualsiasi forma di instabilità o nuvolosità. Di conseguenza, il cielo è rimasto sereno quasi ovunque negli ultimi due giorni.

Il Significato del “Rosso” nelle Mappe Meteo

Il “rosso” che vediamo nelle mappe meteo indica principalmente l’espansione verticale della troposfera per contenere l’anticiclone. Più l’aria si espande verso l’alto, più i colori sulle mappe meteo, riferiti all’altitudine del geopotenziale, diventano rossi. Normalmente, in estate, la troposfera sopra l’Italia ha un’altitudine di circa 14000 metri, ma nelle prossime ore aumenterà le sue dimensioni fino a superare i 15000 metri di altitudine. In altre parole, l’atmosfera diventerà più “gonfia” e più calda.

L’Anticiclone Africano: Una Montagna d’Aria

Se volessimo visualizzare questo fenomeno in tre dimensioni, potremmo immaginare l’anticiclone africano come una vera e propria montagna d’aria, molto più alta di tutte quelle circostanti. Al contrario, le basse pressioni e le perturbazioni possono essere immaginate come delle valli. Questa “montagna” è piena di aria calda, che riesce a raggiungere altitudini molto più elevate del solito. Infatti, le temperature previste a 1500 metri nei prossimi 4-5 giorni sul centro-sud Italia raggiungeranno facilmente i 26-27°C.

Le Conseguenze delle Alte Temperature

Temperature così elevate in quota inibiscono la formazione di acquazzoni o temporali, poiché sarebbe necessaria una grande quantità di energia per permettere la formazione di nubi e temporali. Questa energia potrebbe arrivare solo dall’alto, quando l’aria fresca inizierà a erodere questa grande “montagna” di aria calda. In un’atmosfera così carica di calore e umidità (anche a quote elevate), è facile incontrare fenomeni violenti come grandinate e nubifragi.

Il Rischio di Fenomeni Violenti

In un’atmosfera così carica di calore e umidità, anche a quote elevate, è facile incontrare fenomeni violenti come grandinate e nubifragi. Questi fenomeni possono essere causati dall’erosione dell’aria fresca sulla “montagna” di aria calda.

La Persistenza dell’Anticiclone

L’anticiclone nord-africano potrebbe persistere sul Mediterraneo per almeno una settimana, mantenendo le temperature elevate e inibendo la formazione di nubi e temporali. Questo potrebbe portare a un aumento dei fenomeni violenti come grandinate e nubifragi.

In conclusione, l’analisi meteo mostra un aumento delle temperature causato dall’anticiclone nord-africano. Questo fenomeno, rappresentato dal colore rosso nelle mappe meteo, potrebbe persistere per almeno una settimana, portando a un’atmosfera più “gonfia” e calda, e aumentando il rischio di fenomeni violenti.