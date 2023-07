Guai abbassare la guardia, sarebbe un grossissimo errore. Stiamo andando incontro ad agosto, un mese che dal punto di vista meteo climatico conosciamo fin troppo bene per tutta una serie di motivi legati a fattori atmosferici ben definiti.

Come saprete, lo scriviamo ormai da tempo, il prossimo sarà un mese durante il quale l’anticiclone africano dovrebbe raggiungere la piena maturità. Diciamo che la già raggiunta, diciamo pertanto che la manterrà molto probabilmente per gran parte di agosto. Significa che non possiamo minimamente escludere nuovi picchi di caldo record improvvisi.

In tal senso preoccupano un po’ le proiezioni di uno dei più importanti modelli di previsione che andiamo ad osservare giornalmente, ovvero quello americano che vedrebbe attorno al 10 agosto nuove punte africane consistenti.

Non che prima non faccia caldo, infatti come abbiamo già ampiamente evidenziato in un precedente approfondimento il caldo sta per tornare un po’ dappertutto anche se al momento non avrà quei connotati di eccezionalità che hanno caratterizzato gran parte del mese di luglio. Un mese di luglio che ben presto volgerà al termine e che quindi ci darà la possibilità di stilare un bilancio termico definitivo.

Per quanto riguarda le proiezioni mensili inerenti agosto 2023 più e più volte vi abbiamo detto che potremmo assistere a nuovi picchi subtropicali preoccupanti, soprattutto nella prima metà mensile.

Pertanto non è un caso che il centro di calcolo americano stia già iniziando a fiutare qualcosa del genere, ovviamente la speranza è che anche qualora dovesse tornare a trovarci la bolla rovente sahariana non abbia la possibilità di intrattenersi oltre una certa data perché altrimenti sarebbero di nuovo dolori.

Poi andranno valutati altri rischi, come quelli legati ai violenti temporali che ancora una volta potrebbero abbattersi in diverse zone d’Italia ma in modo particolare nelle regioni settentrionali. Argomento del quale parleremo nuovamente a tempo debito.