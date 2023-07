Il meteo ci riserva una settimana che potrebbe essere la più calda degli ultimi anni, grazie alla presenza di un potente anticiclone sub-tropicale che si estende verso il Mediterraneo. Le temperature massime potrebbero raggiungere livelli esagerati, segnando un periodo di caldo intenso e duraturo, superiore alla prima ondata registrata a Giugno. L’anticiclone potrebbe persistere per oltre una settimana, coprendo l’intera seconda decade di Luglio.

Un caldo eccessivo

Il caldo si intensificherà progressivamente, sia a causa dell’intensificazione costante dei flussi sub-tropicali, sia a causa dell’aumento dell’umidità relativa, soprattutto nelle zone costiere e pianeggianti. Le temperature supereranno quasi ovunque i 33-34°C, raggiungendo i 40-42°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, soprattutto tra il 12 e il 15 Luglio.

Record di calore

Alcune località particolarmente esposte alle alte temperature, come Foggia, Cosenza e Catania, potrebbero registrare temperature ancora più elevate, vicine ai 44-45°C. Questi valori potrebbero mettere a rischio i precedenti record storici di caldo per il sud dell’Italia.

Precauzioni contro il caldo

Con temperature così elevate e un caldo così afoso, soprattutto nelle zone costiere, è necessario adottare tutte le precauzioni del caso. Le principali raccomandazioni sono:

– bere molto

– evitare di uscire nelle ore più calde

– non stare sotto al sole (sia in strada che in spiaggia) per periodi prolungati di tempo

– evitare di allenarsi o svolgere attività fisica all’aperto in pieno giorno

– consumare frutta e verdura.

Una ondata di caldo prolungata

Ma quanto durerà questa ondata di caldo insopportabile? È previsto che il centro, il sud e le isole maggiori dell’Italia dovranno affrontare il caldo più intenso almeno fino al 20 Luglio. Il nord, invece, avrà temperature leggermente più basse e potrebbe essere interessato da diversi temporali.

Attesa per un cambiamento del meteo

Per un cambiamento significativo del meteo potrebbe essere necessario attendere la terza decade di Luglio.

Conclusione

In sintesi, il meteo prevede una settimana di caldo intenso e duraturo, con temperature che potrebbero raggiungere livelli record. È importante adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo eccessivo. Un cambiamento del meteo potrebbe avvenire solo nella terza decade di Luglio.