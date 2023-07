Se non avessimo affrontato le eccezionali condizioni meteo climatiche delle scorse settimane molto probabilmente in questo momento vi staremmo parlando di un’ondata di caldo comunque rilevante.

Sì, perché possiamo considerare pressoché terminata la vigorosa rinfrescata che è servita sicuramente a spazzare via il caldo allucinante sahariano dei giorni scorsi. A questo punto però vi starete chiedendo cosa intendiamo per caldo, tranquilli vi rispondiamo subito dicendovi che un po’ tutti i modelli di previsione parlano chiaro: torneremo ad avere temperature massime sopra le medie stagionali.

Non saranno anomalie incredibili, però tenete conto che alla quota di riferimento dei 1500 m gran parte d’Italia vedrà una temperatura di 20 °C., Significa?

Beh, molto semplicemente che le massime potranno superare facilmente 35 °C in molte città dello stivale. Ancora una volta le due isole maggiori e le regioni del sud Italia saranno quelle più calde, poi a seguire avremo le centrali tirreniche, le centrali adriatiche infine il nord Italia dove anche stavolta l’influenza della massa d’aria calda sarà meno vigorosa.

Quindi in definitiva possiamo affermare senza paura di smentita che sta tornando il caldo, però come abbiamo scritto nel titolo di questo editoriale non sarà il meteo da incubo che abbiamo vissuto fino ad oggi. Peraltro questa nuova ondata di caldo non dovrebbe protrarsi più di una settimana, infatti i centri di calcolo internazionali ci dicono che nel corso del primo weekend di agosto potrebbero esserci importanti novità.

Novità che strizzano l’occhio al fresco proveniente dal nord Atlantico, una rinfrescata che per certi versi potrebbe essere anche più vigorosa rispetto a quella che abbiamo avuto nelle ultime ore. Soprattutto in termini di instabilità atmosferica, elemento che chiaramente andrà valutato in corso d’opera ma che stavolta potrebbe generare violenti temporali in molte zone del paese.