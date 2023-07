Il meteo in Italia è caratterizzato da un calore intenso e opprimente, molto diverso dal tipico clima mediterraneo che ci si aspetterebbe in questo periodo dell’anno. Questa differenza è dovuta all’origine del calore, che proviene dal Nord Africa, più precisamente dal Sahara. L’anticiclone nord-africano avvolgerà il Mediterraneo per molti giorni, almeno fino al 22 Luglio, influenzando l’Italia in modo significativo.

Calore Estremo

La prossima settimana vedrà un picco di calore, superiore a quello che abbiamo sperimentato negli ultimi giorni. Questa settimana è stata particolarmente calda, soprattutto al Sud e nelle isole, con temperature che hanno superato i 40°C in diverse località. Tuttavia, la prossima settimana sarà ancora più calda e insopportabile. Possiamo parlare di vero e proprio maltempo.

Temperature Esagerate, maltempo in Italia

Il maltempo non è solo pioggia, temporali, grandine e neve. Il maltempo è una qualsiasi condizione meteo che arreca disagi e danni. Il caldo è estremo rientra tra queste condizioni meteo.

Le temperature raggiungeranno livelli esorbitanti in molte regioni, da Nord a Sud. Le temperature più alte sono previste al Sud, sul lato Adriatico e sulle isole maggiori. Tra Martedì e Giovedì, la temperatura raggiungerà facilmente i 42-44°C nelle aree interne, come se ci trovassimo in pieno deserto.

Calore Intenso al Nord

Anche al Nord, il calore sarà significativo, in particolare in Val Padana, dove si prevedono fino a 42°C sulla Val Padana orientale, tra Emilia e Veneto. In altre zone, le temperature saranno leggermente inferiori, ma l’umidità elevata renderà il calore molto pesante e afoso, sia di giorno che di sera.

Notti Tropicali

Il calore notturno sarà una costante. Sulle coste e nelle pianure del Sud, la temperatura avrà difficoltà a scendere sotto i 28-30°C anche nel cuore della notte, con livelli di umidità molto alti. Ci aspettiamo quindi altre notti tropicali, ancora più pesanti di quelle recentemente trascorse.

Prospettive Future

Questo scenario meteo è previsto almeno fino al 20 Luglio per il nord, fino al 22-23 Luglio per il centro-sud. Dopo questa data, potrebbero aprirsi nuovi scenari, che saranno discussi nei prossimi articoli.

Conclusione

In conclusione, l’Italia sta vivendo un’estate caratterizzata da un calore intenso e opprimente, dovuto all’anticiclone nord-africano. Questa situazione dovrebbe persistere almeno fino al 20 Luglio, con temperature che raggiungono picchi di 42-44°C e notti tropicali con temperature minime di 28-30°C. Dopo il 20 Luglio, il meteo potrebbe cambiare, ma per ora, l’Italia deve prepararsi a sopportare questo calore estremo.