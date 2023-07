Sebbene siamo solo a metà mese, le previsioni meteo indicano che luglio 2023 potrebbe essere uno dei più caldi mai registrati. Le temperature attuali, ben al di sopra delle medie stagionali, sembrano essere solo l’inizio di un’ondata di calore senza precedenti.

Previsioni meteo: un caldo senza tregua

Anticiclone africano in arrivo

Secondo i dati dei centri di calcolo internazionali, l’ondata di calore che sta colpendo l’Italia continuerà per almeno un’altra settimana, addirittura per altri 10 giorni per l’americano GFS.

Una bolla di calore sahariana

La prossima settimana sarà probabilmente dominata da una bolla di calore sahariana ancora più intensa di quella attuale. Questo significa che le temperature potrebbero raggiungere livelli record in molte regioni italiane, con picchi che potrebbero toccare localmente i 45°C. Un fenomeno davvero straordinario.

Impatto climatico: un’eccezionale anomalia termica

Un luglio da record

Se l’ondata di calore dovesse durare per tutta la prossima settimana, ci troveremmo a ridosso dell’ultima settimana di luglio. Qualsiasi cambiamento repentino non potrebbe cancellare l’enorme anomalia termica che stiamo vivendo. Pensate che per quasi una settimana potremo rilevare anomalie di oltre 10°C sulle medie del periodo su più di mezza Italia. Per riequilibrare questa situazione, sarebbero necessarie diverse settimane di temperature più fresche, uno scenario che al momento non sembra affatto probabile.

Un’estate senza precedenti

È quindi plausibile affermare che luglio 2023 entrerà nella storia meteo come uno dei mesi più caldi mai registrati. Questo non rappresenta una novità, considerando che negli ultimi anni abbiamo assistito a estati sempre più calde. E sembra che la situazione stia peggiorando.

In conclusione, le previsioni meteo indicano che luglio 2023 potrebbe essere uno dei mesi più caldi mai registrati, con un’ondata di calore senza precedenti che sta colpendo l’Italia. Nonostante ci troviamo solo a metà mese, l’eccezionale anomalia termica che stiamo vivendo non potrà essere facilmente cancellata.