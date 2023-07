Il primo weekend di luglio, ormai alle porte, proporrà condizioni meteo climatiche un po’ insolite. Infatti una massa di aria fresca proveniente dal nord Atlantico si sta gettando con impeto all’interno del Mediterraneo dove il tempo è destinato a peggiorare nel corso delle prossime ore.

Un peggioramento che porterà fenomeni localmente violenti in modo particolare nelle regioni settentrionali, laddove ci aspettiamo temporali di un certo peso che occasionalmente potranno assumere carattere di nubifragio e non mancherà occasione per grandinate potenzialmente devastanti.

I fenomeni saranno in grado poi di estendersi al centro-sud ma anche sulle due isole maggiori, tuttavia all’intensità delle precipitazioni dovrebbe essere inferiore salvo qualche eccezione sulla dorsale appenninica centro settentrionale. Per quanto riguarda le temperature poco da aggiungere, ovvero la diminuzione sarà sensibile ovunque.

Sarà bene comunque non illudersi perché il refrigerio durerà poco, infatti nel corso della prossima settimana il quadro meteorologico subirà un nuovo stravolgimento ed anche stavolta per mano dell’anticiclone africano.

Ricordate che cosa successe a giugno? Bene, stavolta alla struttura anticiclonica potrebbe risultare addirittura più cattiva e quindi potrebbe portarci temperature più elevate. Che significa? Beh, che se all’epoca alcune zone d’Italia superarono quota 40 °C anche stavolta tale soglia potrebbe essere valicata facilmente e non escludiamo che la colonnina di mercurio in qualche caso sia in grado di avvicinarsi pericolosamente a quota 45 °C.

Se così fosse si tratterebbe di un’ondata di caldo davvero paurosa, se così fosse la speranza è che tale ondata di calore possa terminare il più in fretta possibile perché certe temperature oltre a non essere normali non sono neppure un toccasana per la nostra salute. Tra l’altro il rischio che possa durare a lungo c’è, lo dicono i più autorevoli modelli di previsione.