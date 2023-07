Il meteo sta per subire un drastico cambiamento, con l’anticiclone africano che si prepara a dominare il Mediterraneo centrale. Questo fenomeno climatico potrebbe portare con sé temperature record nelle nostre regioni, segnando un nuovo capitolo di estremi meteo.

Non possiamo ignorare la preoccupazione che sorge nel vedere tali valori termici raggiungere le nostre regioni. Questo significa che è molto probabile che le temperature massime raggiungeranno livelli tipici delle grandi ed eccezionali ondate di caldo avvenute in passato. Parliamo di un caldo record, di un quadro meteo da non sottovalutare.

Il Meteo Estremo: Non Solo Maltempo

Quando parliamo di meteo estremo, non dobbiamo pensare solo al maltempo. Dobbiamo considerare tutto ciò che riguarda la meteorologia, compreso l’aspetto termico. Quest’ultimo, negli ultimi decenni, ha caratterizzato negativamente le stagioni estive in molte zone d’Europa.

Contrasti Termici in Europa

Mentre da noi le temperature saranno altissime, in altre zone d’Europa il quadro termico sarà completamente diverso. Nei settori settentrionali del vecchio continente, una vasta struttura depressionaria porterà maltempo e temperature inferiori alle medie del periodo. Questa situazione durerà per molti giorni, accentuando l’anomalia termica.

Rischio estremo in ottica temporali?

Se anche una minima quantità di aria fresca dovesse riuscire a penetrare nel Mediterraneo, all’interno dell’alta pressione africana, le conseguenze potrebbero essere notevoli. Non possiamo trascurare questa ipotesi, soprattutto nella seconda metà di Luglio, quando potrebbero verificarsi le condizioni ideali per un’ondata di maltempo che andrebbe ad insidiare l’anticiclone africano.

Proprio da metà mese, attorno al 15 Luglio, i fenomeni potrebbero essere estremamente violenti a causa degli enormi contrasti termici. Non stiamo solo immaginando scenari, infatti avevamo ipotizzato un Luglio con picchi di caldo record ma allo stesso tempo un mese che avrebbe potuto portare anche violente ondate di maltempo.

In conclusione, il meteo si preannuncia estremo nelle prossime settimane, sia un senso che nell’altro, con un anticiclone africano che potrebbe portare caldo record nelle nostre regioni e possibili ondate di maltempo dovute a contrasti termici.