Un titolo che riassume l’andamento di un mese di luglio che molto probabilmente ricorderemo a lungo… Un titolo volutamente forte perché parliamoci chiaro: è meteo estremo.

Piaccia o non piaccia l’attuale fase anticiclonica è terribilmente calda, oltre che terribilmente ostinata. Lasciamo stare le definizioni sulla natura dell’attuale anticiclone, piuttosto cerchiamo di focalizzarci sul risultato che tale struttura sta producendo. Un risultato che, crediamo, difficilmente si vede alle nostre latitudini.

Se sono caduti record di temperatura che duravano da anni un motivo ci sarà, no? Significa che il caldo è fuori scala, significa che questo caldo non è normale perché se lo fosse allora non sarebbero caduti quei record.

Ci sono però zone d’Italia dove lasciarsi alle spalle luglio converrebbe per un altro motivo, ovvero per gli ingenti temporali che stanno causando non pochi problemi e che ancora ne causeranno da qui a fine mese.

Attenzione, perché da qui a fine mese molto probabilmente questi fenomeni potrebbero raggiungere anche altre parti d’Italia, fenomeni che peraltro potrebbero risultare addirittura più cattivi in virtù dell’enorme quantità di energia termica che si sta immagazzinando nel Mediterraneo.

Per questo e per gli altri motivi esposti in apertura crediamo che ci si debba mettere in salvo il prima possibile da un mese di luglio che con ogni probabilità passerà alla storia per essere stato il più caldo di sempre. Ovviamente lo potremo affermare a bocce ferme, ovvero nel momento in cui saremo in grado di avere tutti i dati termici a disposizione e quindi potremmo stilare un bilancio termico definitivo.

Fino a quel momento le nostre saranno supposizioni ma siamo convinti che hanno già un fondamento di verità.