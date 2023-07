Il meteo del 2023 ci sta riservando un’estate particolarmente torrida, con una seconda ondata di calore che si preannuncia come una delle più forti degli ultimi anni. L’anticiclone sub-tropicale, che si è posizionato sul Mediterraneo da qualche giorno, sta rafforzando la sua presenza e promette di intensificarsi ulteriormente nei prossimi giorni.

Le temperature, che attualmente oscillano tra i 33 e i 40°C, sono destinate a salire ancora, raggiungendo valori tra i 35 e i 45°C in molte città e località del centro-sud e delle isole maggiori. Ma si parla anche di valori estremi maggiori, fuori scala per l’Italia. Vi parliamod i temperatura anche oltre i 47 gradi, con picchi non escludibili sino a 50 gradi.

Le Zone Più Colpite

Record di Calore

Le aree interne della Sardegna e della Sicilia, la Puglia centro-settentrionale, le zone interne della Basilicata e della Campania e il cosentino sono le regioni dove si prevedono i picchi di calore più alti. In queste zone, infatti, la temperatura potrebbe raggiungere i 42-43°C, valori estremi che non passeranno certamente inosservati.

Un Caldo Che Non Accenna a Diminuire

L’anticiclone, come anticipato, sembra destinato a persistere sull’Italia almeno fino al 20 Luglio. Tuttavia, è probabile che continui a influenzare il clima del sud e delle isole fino al 22-23 Luglio. Ciò significa che potremmo aspettarci circa 10 giorni di calore intenso, che potrebbe addirittura intensificarsi rispetto alla situazione attuale.

Le Notti Tropicali

Temperature Elevate Anche di Notte

Le prossime notti saranno molto calde nelle regioni del centro-sud e sulle isole, in particolare lungo le coste e nelle pianure. Il calore intenso persisterà fino alle prime ore della sera, con temperature che faticano a scendere sotto i 29-30°C. Solo in tarda nottata potremmo registrare temperature attorno ai 25-27°C, valori comunque molto alti, tipici delle regioni tropicali.

Un Fenomeno Chiamato “Notti Tropicali”

In meteorologia, queste notti così calde vengono definite “notti tropicali”. Si tratta di un fenomeno che si verifica quando le temperature notturne non scendono al di sotto di un certo valore, creando un clima simile a quello delle regioni tropicali.

In conclusione, le previsioni meteo indicano che il caldo intenso non darà tregua per almeno altri 10 giorni. Successivamente, potrebbe esserci un cambiamento, ma sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per confermarlo.