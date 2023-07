Nel 2023, ci troviamo nel bel mezzo della seconda ondata di calore dell’anno, e le regioni italiane ai margini della cupola anticiclonica potrebbero essere soggette a fenomeni meteo estremi. Questa non è una mera ipotesi, ma una possibilità concreta, come già accaduto in altre parti d’Europa. Analizziamo insieme alcuni aspetti rilevanti.

Calore intenso e grande quantità di energia

Un’atmosfera bloccata dal calore

Chi segue regolarmente i nostri articoli avrà notato come abbiamo sottolineato l’intensità del calore che si sta facendo sentire e che continuerà a persistere nei prossimi giorni. Ci troviamo in una tipica situazione di blocco atmosferico. Quando si verificano queste condizioni meteo a livello europeo, è comune che il Mediterraneo sia interessato da persistenti cupole anticicloniche africane.

L’estremizzazione del meteo: un fenomeno reale

È fondamentale sottolineare che l’estremizzazione del meteo è un fenomeno reale e incontestabile. Non è realistico pensare che non si verificherà nei prossimi periodi.

Il concreto rischio di temporali violenti

Interazione tra aria fresca e aria calda

Per tornare a condizioni di temperatura più miti e aria più respirabile, è necessario l’arrivo di aria fresca o fredda in quota. Quest’ultima, però, deve inevitabilmente interagire con l’aria calda e umida già presente, creando le condizioni ideali per temporali violenti. Questo tipo di fenomeni meteo estremi, tuttavia, è molto difficile da prevedere con largo anticipo e possiamo solo stimare il rischio.

Possibili pericoli nelle zone alpine

Le aree alpine e subalpine sono quelle più vicine agli sbuffi freddi atlantici. Basta davvero poco per scatenare temporali violenti. L’energia in gioco è molto alta. È quindi utile essere consapevoli del possibile rischio, anche se certi fenomeni sono prevedibili solo pochi minuti prima dell’evento e con l’aiuto dei radar.

In conclusione, non possiamo prevedere se, al termine dell’ondata di calore, ci saranno temporali violenti o grandinate. Tuttavia, possiamo affermare che c’è la possibilità di fenomeni intensi, come spesso accade alla fine dei periodi più caldi, soprattutto dopo un’ondata di caldo eccezionale come quella attuale. Se non dovesse succedere nulla, sarebbe un sollievo! Ma è importante essere consapevoli dei potenziali rischi. Ricordiamo infine che l’estremizzazione del meteo è un fenomeno reale e incontestabile.