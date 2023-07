La situazione meteo attuale sta registrando temperature estremamente elevate in molte località, e si prevede un ulteriore aumento nei prossimi giorni. Questo potrebbe portare a livelli di calore eccezionali, probabilmente da record. Non solo ci aspettiamo un’ondata di calore intensa e difficile da sopportare, ma anche di lunga durata. Le previsioni meteo per la prossima settimana sono ormai consolidate e non dovrebbero subire significative variazioni.

Un’ondata di calore estremo e persistente

Un calore sub-tropicale in aumento

Da lunedì, il calore sub-tropicale diventerà sempre più intenso, con la possibilità di raggiungere livelli eccezionali per quasi tutta la settimana. Una situazione così estrema non passerà inosservata e potrebbe causare molti disagi, soprattutto a causa dell’alta umidità che renderà il calore opprimente sia di giorno che di notte.

Temperature da record in vista

Le temperature sono previste per raggiungere livelli da record, secondo i principali centri di calcolo meteorologico. Questa ondata di calore potrebbe essere una delle più forti degli ultimi decenni. Molti record storici di calore, molti dei quali stabiliti nel nuovo millennio, potrebbero essere superati dalle temperature previste per i prossimi giorni.

Il picco del calore

Massime temperature tra martedì e giovedì

Il picco del calore dovrebbe verificarsi tra martedì e giovedì. In questi tre giorni, l’Italia sarà avvolta da masse d’aria estremamente calde di origine sahariana, che faranno salire le temperature a tutti i livelli, dalle montagne alle coste. Le aree interne del centro, del sud e delle isole maggiori registreranno temperature massime comprese tra i 40 e i 45°C, valori record per l’Italia. I picchi di 45°C potrebbero verificarsi in Sardegna, Sicilia e Puglia settentrionale, aree più abituate a queste temperature estreme.

Il nord non sarà risparmiato

Anche il nord sarà fortemente colpito dal calore. In Emilia Romagna, Veneto e bassa Lombardia, le temperature potrebbero facilmente raggiungere i 40-41°C, soprattutto mercoledì 19. Nel resto del nord, le temperature varieranno tra i 33 e i 38°C, con alti livelli di umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per la prossima settimana non portano buone notizie, potendo essere una delle settimane più calde degli ultimi decenni.