Il mese di Luglio 2023 ha avuto un inizio meteorologico piuttosto insolito. Chi ha seguito le previsioni meteo avrà notato che le temperature sono state piacevolmente miti e le precipitazioni piuttosto frequenti. Piogge e temporali hanno colpito alcune aree del Centro Italia e per due giorni quasi tutto il Nord.

Il caldo non è eccessivo, il che è certamente positivo. Tuttavia, le previsioni meteo a medio termine non sembrano particolarmente promettenti. Cosa intendiamo con questa affermazione? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Le proiezioni europee e americane

I centri meteorologici europei e americani, considerati tra i più affidabili per le previsioni meteo a medio e lungo termine, hanno ipotizzato un Luglio potenzialmente molto caldo.

Fino a questo momento, non c’è stato alcun punto di confronto con la recente torrida estate. I lettori più attenti ricorderanno che, oltre alla grave siccità che ci affliggeva e che era argomento principale sui giornali, eravamo alle prese con temperature costantemente superiori alla media.

I brevi periodi di freddo non erano altro che ritorni temporanei alla normalità, per poi risalire rapidamente. In altre parole, un vero e proprio inferno di calore, che fortunatamente quest’anno non si sta ripetendo. Ma cosa succederebbe se il caldo tornasse a dominare nelle prossime settimane?

Il caldo intenso tornerà senza dubbio in Italia già dal prossimo week-end e potrebbe persistere fino alla metà di Luglio. Le temperature, in questo caso, potrebbero rivelarsi sorprendenti specie al sud e sulle isole maggiori, dove i fatidici 40°C potrebbero essere superati in diverse località.

Successivamente ecco che il caldo estremo potrebbe vacillare grazie all’avanzata di fresche correnti atlantiche foriere di temporali. Tutto questo dopo la metà di Luglio!

Conclusione

In sintesi, l’inizio di Luglio 2023 ha presentato un condizioni meteo piuttosto insolite, con temperature miti e precipitazioni frequenti. Tuttavia, le previsioni a medio termine suggeriscono un possibile ritorno del caldo eccezionale a cui rischia di seguire un altro periodo instabile e temporalesco!