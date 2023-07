Il mese di Luglio sta per concludersi, portando con​ sé‌ un incremento delle temperature, particolarmente avvertito nel Sud e nelle isole principali. Questo è dovuto all’arrivo di ‌aria calda proveniente dal Nord​ Africa, sebbene non sia paragonabile ⁢a quella che abbiamo sperimentato⁣ nelle settimane precedenti. ⁢In generale, le condizioni meteo sono tollerabili.

Previsioni‍ per Agosto

Un⁢ inizio di mese caldo, ma con sorprese in arrivo

Agosto, ⁤l’ultimo mese dell’estate meteorologica, inizierà con un calore a tratti⁤ intenso nel Sud (ma non estremo). Tuttavia, c’è una‍ grande novità in arrivo. Come abbiamo già anticipato nei nostri precedenti articoli, ora arrivano le conferme definitive: una​ corrente d’aria‍ molto fresca proveniente dal Nord Atlantico irromperà nel Mediterraneo, causando⁣ un marcato peggioramento delle condizioni meteo.

Da un estremo all’altro: il meteo diventa imprevedibile

Non ci‌ sono vie ⁤di mezzo: sembra che le condizioni meteo moderate siano un lontano ricordo. Passeremo da⁢ un eccesso all’altro: dal caldo eccessivo⁢ al fresco eccessivo ⁣e ai fenomeni estremi. ‌La massa d’aria prevista tra il 3 ​e il ⁣6 ⁣Agosto causerà un notevole calo delle temperature, ⁢tanto da portare i valori termici sotto la media stagionale di almeno ⁢ 5-8°C.

Questo calo delle temperature non‌ sarà⁣ indolore! Un’aria ⁤così fresca in piena Estate può diventare estremamente problematica in termini di temporali, che si formano proprio a causa del forte divario di temperatura tra il suolo e le alte quote.⁤ Pertanto, con l’arrivo di questa ⁣aria⁣ molto fresca,‍ a partire dal Nord⁢ Italia, è evidente ‍che ‌dovremo ​affrontare numerosi temporali, alcuni dei quali potrebbero ⁤essere molto intensi e accompagnati da grandine.

Le regioni⁣ più colpite

Il Nord Italia nel⁢ mirino

Il Nord sarà la regione più colpita da questi temporali forti e frequenti. In ​particolare,​ tra il 3 e il 5 Agosto ci aspettiamo fenomeni intensi e diffusi. ​ Tra il 5⁤ e il 6 Agosto, i temporali si estenderanno anche alle altre regioni, in particolare quelle adriatiche, dove ⁣la grandine di grandi ⁢dimensioni rappresenterà⁢ una ⁢seria minaccia.

Un‌ clima molto fresco per tutti

Le temperature​ scenderanno⁤ sotto la media stagionale in gran parte dell’Italia: di giorno avremo giornate fresche, mentre‌ di notte potremmo addirittura sentire un po’ di freddo‍ nelle valli e in Val Padana, considerando⁢ che la temperatura potrebbe scendere fino a 12-13°C.

Seguiremo attentamente l’evoluzione⁢ meteo di questa ⁣prima significativa perturbazione di Agosto.