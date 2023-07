Effettuare previsioni meteo con precisione è un compito arduo, soprattutto quando si tratta di stabilire date precise. Tuttavia, in un lasso di tempo di tre o quattro giorni, diventa inevitabile discutere di date specifiche. In questa analisi, cercheremo di fornire una previsione meteo per le prossime due settimane, con un margine di errore di un giorno o due.

Continuità dell’anticiclone africano

Non ci aspettiamo grandi novità per quanto riguarda le strutture bariche. Molto probabilmente, continueremo a essere influenzati dall’anticiclone africano. Tuttavia, quando si tratta di temperature, ci aspettiamo alcuni cambiamenti significativi. È quasi certo che continueremo a sperimentare un clima caldo per almeno altri 8-10 giorni, soprattutto al sud.

Incremento delle temperature

Il caldo intenso, opprimente e afoso che abbiamo sperimentato potrebbe intensificarsi ulteriormente. Come si suol dire, non c’è limite al peggio. La novità che prevediamo non sarà gradita a molti. Intorno al 17-18 Luglio, le temperature potrebbero aumentare ancora di più fino a raggiungere valori eccezionali.

Anticiclone africano e record termici

Quest’anno, l’anticiclone africano sembra determinato a stabilire nuovi record termici. Ha già raggiunto questo obiettivo nel Nordafrica, e ora potrebbe essere il turno delle nostre regioni, della Penisola Iberica o della Grecia.

Record di temperature

Siamo sempre più convinti che la vera novità sarà rappresentata dai record di temperatura che molto probabilmente verranno stabiliti entro la fine del mese. Tuttavia, in alcune regioni, l’ondata di caldo sarà meno intensa. In particolare, nel Nord Italia, le influenze atlantiche continueranno a portare violenti temporali.

In conclusione, le previsioni meteo per le prossime due settimane indicano un aumento delle temperature e la possibilità di nuovi record termici, a causa dell’influenza dell’anticiclone africano, principalmente al sud Italia e sulle isole maggiori. Le temperature potrebbero sfiorare i 44-45°C tra 17 e 18 Luglio, all’apice dell’ondata di caldo. Ovviamente sono temperature che saranno raggiunte solo su alcune località, ma certamente anche altrove il caldo si farà chiaramente sentire!