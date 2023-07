Le condizioni meteo estreme stanno diventando sempre più frequenti, con temperature elevate​ e ⁣fenomeni ‌atmosferici ⁢violenti. Il mese di Luglio 2023 ha mostrato come queste condizioni possano durare per periodi prolungati, a volte per settimane, un ⁣fenomeno che in‌ passato era molto⁣ raro.

Con il progressivo cambiamento climatico,‍ è probabile che queste⁤ situazioni estreme si verifichino di nuovo‌ nelle​ prossime settimane. Un esempio⁤ di questo scenario potrebbe verificarsi ​nel Mediterraneo nella prima settimana di Agosto, con un nuovo flusso di aria fresca proveniente dal Nord Atlantico che potrebbe raggiungere l’Italia.

Un breve respiro dal‌ caldo estremo

Dopo tre settimane di​ caldo intenso, ‍l’Italia ha finalmente avuto ‍un po’ di sollievo. Tuttavia, sembra che questa pausa dal caldo possa essere di breve durata. Attualmente, stiamo sperimentando quello che potrebbe essere definito un “vero clima estivo⁣ mediterraneo”, con temperature ‌diurne normali e notti fresche.

Questo sollievo durerà fino a Venerdì, dopodiché il caldo potrebbe tornare. Non sarà sicuramente paragonabile al ⁤caldo⁤ estremo delle settimane precedenti, ma ci aspettiamo che il caldo si farà sentire nel Sud e nelle isole maggiori durante il ‌fine settimana. Le temperature potrebbero raggiungere i 35-36°C nelle aree interne, mentre lungo le‌ coste potrebbero variare tra i 28 e 32°C. Quindi, ci‌ sarà caldo, ma non sarà⁣ eccezionale.

Previsioni di maltempo ⁢e temporali

Arrivo di aria fresca e instabilità

Il mese di Agosto porterà nuovi cambiamenti. ⁢Il caldo si farà da parte e lascerà spazio a correnti fresche provenienti dal Nord Atlantico,‍ che porteranno instabilità. I temporali torneranno ‌a⁣ colpire il Nord⁣ sia ad inizio mese che nel primo week-end di Agosto, ​con fenomeni molto intensi, grandinate, raffiche di vento e piogge torrenziali.

Estensione dei temporali ​e calo delle temperature

È probabile che i temporali si estendano ⁣anche al Centro Italia e all’Adriatico medio-basso attorno al 5 Agosto. Nel frattempo, le temperature diminuiranno in tutto il Paese, portandosi sotto la media stagionale in gran parte dell’Italia.

Continueremo a monitorare attentamente l’evoluzione ​del meteo nei primi giorni di Agosto, quindi vi invitiamo⁢ a rimanere⁢ sintonizzati ‌per ulteriori aggiornamenti.