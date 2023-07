Analizzando le previsioni meteo per i prossimi 15 o 20 giorni, possiamo trarre alcune conclusioni. Il mese di Luglio, già caratterizzato da condizioni climatiche instabili, sembra destinato a proseguire su questa linea. Un insieme di fenomeni estremi, tra cui violenti temporali, grandine e un periodo di calore intenso e prolungato, continua a caratterizzare il nostro clima. Vediamo quindi quali sono le previsioni per il futuro e quali tendenze ci riservano le previsioni meteo.

Il caldo persistente: una fine in vista?

La situazione attuale

Se ci riferiamo alla fine del caldo per l’intero territorio italiano, da Nord a Sud, la risposta è decisamente negativa. Non si prevede infatti una fine ufficiale a questa ondata di calore che sembra non avere fine. Anzi, il caldo si intensificherà ulteriormente ad inizio prossima settimana su tutta Italia!

Le previsioni a lungo termine

Nel corso della terza decade, è possibile che il flusso atlantico si abbassi, portando con sé alcune precipitazioni e temporali. Tuttavia, queste sono solo tendenze. Secondo gli ultimi modelli, è possibile che il caldo venga leggermente attenuato dapprima nel Nord Italia, poi anche su centro e sud Italia. Tutto questo a partire dal 20-22 Luglio.

Purtroppo, in queste situazioni, il Sud Italia è molto vicino alla calura africana e viene facilmente influenzato da temperature molto elevate. Per ora, possiamo solo dire che questo mese di Luglio 2023 potrebbe essere particolarmente caldo in alcune regioni e comunque molto caldo a livello nazionale.

Questo non è altro che l’espressione più chiara della cosiddetta “Nuova normalità“: ciò che una volta era insolito e raro ora sta diventando la norma (le ondate di calore). Ciò che una volta era normale, ora diventa l’eccezione (la freschezza e i temporali non troppo forti).

Conclusioni

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un persistere del caldo intenso, con possibili temporali nel Nord Italia e un leggero calo delle temperature. Tuttavia, le temperature rimarranno comunque al di sopra della media stagionale. Questo è un chiaro esempio della “Nuova normalità”, in cui le ondate di calore stanno diventando la norma.